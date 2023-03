A- A+

SXSW: revisão de postagens sobre atos do 8 de janeiro no Brasil será decisiva para futuro da moderação no Facebook Advogado brasileiro, Ronaldo Lemos, membro do Conselho de Supervisão da plataforma esteve no painel

Moderação de conteúdo nas redes sociais foi o tema de um tímido, porém, valioso painel da Meta no terceiro dia de South by Southwest (SXSW) 2023. Além de apresentarem suas visões sobre a necessidade de aumentar a transparência a respeito dos motivos que levam ao banimento de publicações, os especialistas falaram sobre a necessidade do aumento de regulações que decidem o que pode e o que não pode ser feito nas redes. A conversa entregou algumas ideias de como deverá ser o processo de transparência nos próximos dez anos.

O painel contou com a presença de David Sullivan, diretor e fundador da Digital Trust & Safety Partnership, Charlotte Willner, diretora executiva da Trust & Safety Professional Associatio, além de Jennifer Broxmeyer, da Meta e do advogado brasileiro, Ronaldo Lemos, ambos membros do Conselho de Supervisão do Facebook. Em resposta ao blog de Tecnologia e Games, Lemos, revelou que a revisão de postagens sobre a invasão dos Três Poderes, em 8 de janeiro, anunciada há alguns dias, deverá ser decisiva para futuro da moderação do Facebook

“A gente está trabalhando de forma prática, inclusive, acabamos de pegar um caso para analisar os conteúdos que foram postados que levaram à violência no Brasil. Conteúdos que pediam invasão do Supremo Tribunal Federal, Congresso e Executivo, então a decisão desse caso terá um impacto gigantesco. A forma como vai ser decido será uma diretriz que pode influenciar várias formas e estratégias de como lidar como esse problema no futuro”, disse o advogado ao blog de Tecnologia e Games.

Há alguns dias, a Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou a revsão dos conteúdos sobre as eleições brasileiras, principalmente, os que envolviam os atos antidemocráticos de janeiro. O Conselho de Supervisão, do qual Lemos faz parte, se tornou o responsável pela revisão no conteúdo nacional, e o resultado deverá impactar na criação ou adaptações das normas da plataforma para conteúdo de cunho eleitoral.

Para a representante da Meta, Jennifer Broxmeyer, trazer especialistas para ajudar a discutir o tema é de suma importância para as tomadas de decisão da empresa. Ela afirma que a moderação é menos sobre os usuários, de forma individual, e mais sobre os atores - pessoas que tornam essa movimentação mais intensa - dentro da plataforma.

“Realmente é muito mais sobre como nós vamos trazer mais especialistas e mais usuários e dar a eles não apenas a [oportunidade de] entrada [na discussão], mas também poder”, disse a representante da empresa.

Durante todo o painel, os especialistas falaram da necessidade de conversar com os governos, tanto dos Estados Unidos, Brasil, entre outros países, para estabelecer uma única regulação para moderação de conteúdo a ser seguida por todas as companhias.

“Agora há tantas possibilidades para seguir que temos que tomar as decisões corretas. Algumas vezes, se nós regularmos demais ou tomarmos decisões ruins sobre essa moderação, isso poderá se tornar um remédio ou um veneno [para os usuários]. Eu me preocupo, por exemplo, com as mudanças de governo, que podem aplicar diferentes regulações”, comenta Lemos. “Porém, as regulações estão vindo. A pergunta é quando e como elas serão aplicadas, e isso eu ainda não sei”.

