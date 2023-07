"TapiTapi": game criado por empresa pernambucana homenageia a tapioca

A- A+

A tapioca, um dos pratos mais típicos de Pernambuco, virou inspiração para um game para dispositivos móveis. Desenvolvido pela Tangram Cultural, o app "TapiTapi" permite que o usuário brinque de preparar tapiocas com ingredientes autênticos e recheios variados, ao mesmo tempo em que aprendem sobre a tradição do alimento.

O jogo estará disponível, gratuitamente, para Android e IOS, e foi criado com incentivo do Funcultura - programa de fomento cultural do Governo do Estado. O app é trilíngue, com versões em português, inglês e Libras, e conta com recursos de acessibilidade, como audiodescrição e legendas.

Pré-lançamento

Antes de chegar às lojas virtuais, “TapiTapi” terá um pré-lançamento nesta sexta-feira (14), a partir das 16h, no Alto da Sé, em Olinda, realizado com apoio da Prefeitura e da Associação Brasil América- ABA.



O evento abre as comemorações para o Dia Nacional da Tapioca, com a presença das tradicionais tapioqueiras. Na programação, haverá também atrações musicais, como apresentações de coco e outros ritmos regionais, além de atividades lúdicas para as crianças.

Veja também

Saúde OMS teme que a gripe aviária se adapte com 'facilidade' em humanos