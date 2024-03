Tech Woman 2024: evento de tecnologia exclusivo para mulheres acontecerá no Recife em agosto

A- A+

Garantir a inclusão feminina no setor de tecnologia e discutir as melhores formas de chegar nesse objetivo. É com essa missão que o Tech Woman acontecerá em agosto no Recife. O evento, que contou com sua primeira edição no ano passado, foi confirmado para 2024.

Realizado pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação PE e PB em parceria com a Combogó Comunicação, o encontro acontecerá no Armazém 14, no Bairro do Recife, área central da cidade, no dia 31 de agosto. As mulheres que se interessarem em participar podem realizar a pré-inscrição por meio deste site.

Para incentivar a participação, algumas inscrições sociais serão liberadas. As mulheres inscritas por meio dessa modalidade também recebem auxílio para alimentação durante o evento. Além disso, o Tech Woman também oferece creche para que as mães possam participar do encontro.

No último ano, o evento contou com a participação de cerca de mil mulheres. Para 2024, a capacidade foi ampliada para cerca de 1.200 participantes.

Para a idealizadora, Laís Xavier, o evento ajuda a fomentar a diversidade necessária no setor. “A tecnologia ainda é esse lugar muito ocupado por homens. Eu, como mulher, sou minoria em todos os lugares que vou, então o que nós queremos é transformar nesses espaços”, afirmou.

O evento acontece tanto para as mulheres que têm interesse em entrar no setor quanto para aquelas que já estão dentro da área e querem se atualizar.

“Temos a trilha de carreira e a trilha tecnológica. A primeira tem como premissa abraçar as mulheres que estão entrando na área explicando o que elas devem estudar, com o que se preocupar, o que fazer para entrar na área e como permanecer. Já na área de tecnologia vamos apresentar o que está acontecendo na academia para quem já trabalha no setor”, explicou Laís.

