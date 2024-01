A- A+

The Last of Us Part II Remastered: PlayStation divulga novo trailer da saga Versão remasterizada será lançada nesta sexta-feira (19)

Visto como um dos lançamentos mais aguardados do ano, The Last of Us Part II Remastered ganhou um novo trailer nesta quinta-feira (18). Divulgado pela PlayStation, o gameplay demonstra as principais novidades da versão remasterizada da saga, que será lançada nesta sexta-feira (19).



Nas imagens, os jogadores podem conferir mais informações sobre os novos modos de jogo. Entre eles, o destaque deverá ser o No Return - Sem Volta em português- que deverá ser jogado de forma linear, sem a possibilidade de salvar os progressos obtidos.

Outro modo apresentado é o Guitar Free Play, no qual novos acessórios poderão ser desbloqueados pelos jogadores. O formato poderá ser jogado com um importante nome da saga, o compositor da trilha sonora dos jogos, Gustavo Santaolalla.

Compositor será um dos personagens jogáveis da nova versão | Foto: Sony/Reprodução



Além disso, os jogadores puderam observar alguns spoilers sobre os novos trajes que serão lançados nesta sexta. A versão remasterizada de The Last of Us Part II já está disponível para pré-venda por R$ 249,50. O game estará disponível apenas para PS5.



Confira o novo trailer de The Last of Us Part II Remastered:

Veja também

BBB 24 Cunhã-poranga do Boi Caprichoso exalta a "rival" Isabelle no BB 24; "Rivalidade fica na arena"