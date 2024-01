A- A+

The Last Of Us Part II: versão remasterizada do game já está disponível na pré-venda O modo fidelidade do jogo ganhou a opção de saída 4K nativa, enquanto o modo desempenho passará a contar upscaling

Prestes a ser lançada pela Sony, a versão remasterizada de The Last of Us Part II já está disponível para pré-venda. Custando R$ 249,50, o game pode ser adquirido por meio do site da PlayStation Store.

O lançamento trará recursos inéditos para os jogadores que são fãs da franquia. Entre eles, um dos destaques é uma série de melhorias na versão nativa do jogo, que foi lançado originalmente para PS4. Criada para PS5, a versão remasterizada teve seu desempenho visual aprimorado.

O modo fidelidade do jogo ganhou a opção de saída 4K nativa. Já o modo desempenho também passará a contar upscaling, podendo sair de 1440p para 4K.

O jogo ganha, ainda, a opção de carregamento mais rápido, possibilitando que as ações sejam retomadas com maior facilidade. Além disso, recursos de áudio descritivo e vibrações em falas foram adicionados às opções de acessibilidade.

Um novo modo também foi adicionado à versão remasterizada, batizado de “Sem Volta”, ele acontece no estilo de sobrevivência roguelike. Nele, o jogador poderá escolher o personagem com quem deseja jogar, incluindo alguns que nunca estiveram disponíveis, como Dina, Jesse, Lev e Tommy.

O The Last Us Part II Remastered estará disponível a partir desta sexta-feira (19). Para quem já comprou a versão para PS4 do jogo, será possível realizar o upgrade para a versão digital remasterizada por R$ 50.

Confira o trailer do The Last Us Part II Remastered:

