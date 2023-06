A- A+

The Sims 5: vaga de emprego aponta que o jogo será gratuito Ainda sem o nome oficial de The sims 5, o Project Rene teve atualizações na última showcase do jogo

Após o Behind The Sims, live de divulgação das atualizações para o jogo The Sims 4 (TS4) realizada nessa terça-feira (27), o Project Rene (que está sendo chamado de The Sims 5) recebeu atualizações tanto dentro quanto fora do desenvolvimento do game.

Behind The Sims: Tomando as Rédeas

A novidade do pacote de expansão "Tomando as Rédeas" são os novos animais de estimação possíveis: cavalos e cabritos.

Reprodução / YouTube

Com apenas equinos disponíveis para criação através do CAS (menu de criação da família ou grupo desejado), o jogo retoma uma antiga ideia apresentada no The Sims 3 Pets, que é a vida no rancho (uma pena que sem unicórnios).

O pacote tem data de lançamento para o dia 20 de julho deste ano e se encontra na fase de pré-venda, por R$ 209.

Project Rene: The Sims 5 triplo A gratuito

Durante a live, novas imagens e informações foram divulgadas sobre o Project Rene, no qual a comunidade atualmente apelidou de The Sims 5, apesar de nem a EA ou a Maxis confirmarem a informação, classificando apenas como um "novo jogo da franquia".

As imagens apontam um melhoramento gráfico na iluminação dos ambientes e dos gráficos dos objetos, adquirindo um aspecto um pouco mais realista, lembrando bastante os objetivos do The Sims 3.

Reprodução / YouTube

No entanto, os sims não voltaram para esse aspecto, ainda tendo a característica mais cartunesca do 2 e do 4. Um outro ponto ressaltado pelos desenvolvedores sobre os sims foi a maior gama de interações sociais que o jogador pode fazer, como, por exemplo, ao escolher a opção de "olhar nervosamente" para um outro sim, o personagem ficará desconfortável e com raiva.

Reprodução / YouTube

Vale lembrar que o estilo dos personagens não estão em sua fase final e que muitas modificações no design ainda serão feitas.

Agora, o fato de o jogo ser um "free-to-enter" foi um assunto bastante comentado e esperado pela comunidade, já que o seu futuro antecessor, o The Sims 4, é gratuito desde outubro do ano passado.

A informação veio através da divulgação de uma vaga de emprego disponibilizada pela EA, para Chefe de Monetização e Marketplace, especificamente do Projeto Rene.

Na descrição da vaga, dois pontos foram responsáveis por essa divulgação:

"Adquira o mercado de conteúdo e ugc no jogo do Project Rene (gratuito e pago) e gerencie uma jornada de compra centrada no jogador com base em dados - maximizando o valor para os jogadores, otimizando os padrões de gastos do jogador e minimizando a rotatividade do jogador"

"Preços próprios de todo o conteúdo neste jogo gratuito, garantindo que tenhamos preços e arquitetura de conteúdo ideais. Forneça orientação às equipes de conteúdo sobre as necessidades de conteúdo do jogo para atender à demanda do jogador".

Essas responsabilidades da vaga apontam que o novo título é um jogo gratuito, apesar de não afirmar que será algo como é feito atualmente no TS4 (em que o jogo base é gratuito, mas as expansões, não). As micro-transações também se fazem presentes no futuro game.

Não é muito diferente da versão atual da franquia, que também contém conteúdo pago dentro do jogo, como os kits e pacote de jogo, fora as expansões. Uma das especulações possíveis é que, a partir da frase "conteúdo e ugc no jogo do Project Rene (gratuito e pago)" pode acontecer de alguns itens específicos serem pagos para destravar, como acontece no mobile.

Vale ressaltar que Project Rene é um projeto que a própria EA afirmou que levará anos para estar pronto, e que as divulgações são ainda da fase inicial de desenvolvimento.

