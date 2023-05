The Witcher alcança mais de 50 milhões de cópias vendidas

A- A+

Leia Também

• PlayStation Showcase: confira os principais destaques da live desta quarta (24)

• Primeira versão do jogo The Witcher ganhará remake; desenvolvimento não será da CD Projekt Red

• State of Play: Confira os jogos que podem aparecer no próximo Showcase da PlayStation

O relatório financeiro divulgado nessa segunda-feira (29) pela CD Projekt RED (CDPR) revelou que o The Witcher 3: Wild Hunt, ultrapassou dos 50 milhões de cópias vendidas mundialmente. De acordo com o documento, apesar do importante marco, o game deixou de ser um dos pilares de foco da empresa.

The School of the Wolf is growing! Over 50 million people joined Geralt of Rivia on his Path of finding Ciri and defeating the Wild Hunt!



Thank you for your enormous support over the years! pic.twitter.com/lhMHmgF34z — The Witcher (@witchergame) May 29, 2023

Lançado em 2015, o game faz parte da franquia de três jogos que conta a história do Bruxo de Rívia, Geralt, que no total arrecadou cerca de 75 milhões de unidades vendidas. O documento também apontou a mudança de foco da empresa para o Cyberpunk 2077, atual detentor do título de "mais jogado" da empresa.

O foco se volta agora mais especificamente para a nova DLC do game, chamada de "Phantom Liberty", que conta com Idris Elba como protagonista e marca o retorno de Keanu Reeves para a franquia de Night City.

Nas estatísticas de suporte divulgada, a empresa apontou estar mais focada no desenvolvimento da DLC do que no suporte dos grandes da casa, como Wild Hunt ou o original do Cyberpunk. Até mesmo o projeto de uma nova trilogia, o Projeto Polaris, foi deixado mais em segundo plano com relação a Phantom Liberty.

Divulgação / CD Projekt RED

Na imagem, os dados também não mostram que o remake do primeiro jogo do The Witcher seja uma preocupação atual da empresa. Assim como o escanteio do projeto Sirius, o multiplayer ambientado no universo de Geralt.

CD Projekt RED desmente boatos de venda para a Sony

Além da divulgação dos objetivos futuros da empresa, a CDPR também teve que desmentir recentes boatos que rondaram a internet nesse final de semana (27 e 28). Os rumores apontavam que a empresa estaria sendo vendida para a Sony, um assunto que circula a Projekt RED desde o lançamento conturbado de Cyberpunk 2077.

O game já se mostrou uma franquia totalmente diferente e promissora em comparação com o seu início, principalmente após lançamento da série estrelada por Henry Cavill e da animação para a Netflix.

Uma das principais gestoras da empresa na área das relações públicas, Ola Sondej, veio a público apontar que são apenas rumores falsos.

Yah, we're not in such talks with Sony. — Ola Sondej (@olasondej) May 29, 2023

Veja também

Mundo Presidente eleito do Paraguai diz que tem "um país para reconstruir"