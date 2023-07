A- A+

Threads: aplicativo da Meta para rivalizar com Twitter é liberado; saiba como é o app Usuários já estão conseguindo entrar no aplicativo

Falta menos de 24 horas para o Threads ser oficialmente lançado, mas alguns usuários já estão conseguindo criar seus perfis na nova rede. O novo aplicativo da Meta, que também é dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, está dando o que falar e ganhou uma propaganda intensa da empresa de Mark Zuckerberg, com direito a acesso antecipado para influenciadores, Easter Egg no Instagram e até contagem regressiva para seu lançamento.

Marcado para começar a funcionar nesta quinta-feira (6), às 11h, a nova rede social já permite que usuários de celulares Android e iOS, sistema operacional da Apple, realizem o "pré-download" na App Store. Isso significa que, quem optar por entrar na fila, terá o app baixado no seu dispositivo assim que for lançado para o público. Vale ressaltar que o aplicativo também terá uma versão para desktop.

Folha de Pernambuco já está no Threads

Ainda nas ações para promover o lançamento, o Instagram, chefiado pelo executivo Adam Mosseri, disponibilizou um Easter Egg, ou seja, uma surpresa para quem procurar saber mais sobre o app na busca da plataforma. Basta digitar a palavra Threads na aba Explorar e um ícone de ticket aparecerá ao lado da palavra. Ao tocar nele, será criado um ingresso 3D, com informações sobre a data de lançamento, horário, seu nome de usuário e um QR Code, mais um link que leva direto à loja de aplicativos do celular.

Nova rede social Threads traz easter egg no Instagram. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

O que sabemos sobre a nova rede

Com o acesso antecipado, o blog de Tecnologia e Games conseguiu ver direitinho o que traz a novidade da Meta. No Threads, os usuários poderão criar postagens com até 500 caracteres de texto, além de compartilhar fotos e vídeos de até cinco minutos. O aplicativo é bem semelhante ao Twitter, com a mesma interface a que estamos acostumados, opções de curtir, comentar, repassar e compartilhar tópicos. As notificações ficam divididas por abas que mostram separadamente as solicitações, respostas e menções ou tudo junto em uma aba geral.

Outro ponto que deve aflorar a familiaridade dos usuários é que, no Threads, é possível fazer login com seu nome de usuário do Instagram e importar praticamente todas as informações de biografia, foto e seguidores. O aplicativo facilita seguir as mesmas pessoas que estão na outra plataforma. Uma vez registrado também é possível notificar seus seguidores para seguirem o perfil na nova rede.

Para quem não quer se expor, o app permite privar a conta, ter melhores amigos (que veem as publicações secretas), limitar respostas e filtrar certas palavras nas respostas, algo que funciona no Twitter. Quem for menor de 16 anos (ou tiver menos de 18 anos em alguns países) terá o perfil privado.

Influenciadores com acesso antecipado

Alguns influenciadores brasileiros já tiveram acesso ao Threads, como Gabi Cattuzzo e o comediante Marcos Castro, mas não estão dando mais detalhes, apenas dizendo que é muito parecido com o Twitter e que seus seguidores vão curtir o que vai chegar por aí.

amanhã o threads lança pra geral e como uma das primeiras a estar testando posso dizer:



fortíssimo, alto potencial de botar o twitter no chinelo, tá?



é basicamente igual ao twitter antes do elon musk meter a mão e estragar tudo, gostei muito!! vejo vcs lá amanhã ♥️ pic.twitter.com/IlsWSnxYvN — Bagi (@gabicattuzzo) July 5, 2023

