Threads ganha Feed cronológico, e CEO da Meta anuncia mais melhorias

Mark Zuckerberg parece ter escutado as reclamações dos usuários do Threads e anunciou mudanças nas ferramentas do aplicativo. Nesta terça-feira (25), o CEO da Meta enviou uma mensagem em seu canal no Instagram revelando que o mais novo concorrente do antigo Twitter (agora X) teria um Feed cronológico, mostrando apenas quem o usuário segue, além de tradução de postagens.

Lançado no começo de julho, o microblog da Meta iniciou de forma promissora, por conta de sua integração, mas não conseguiu cativar o público, principalmente por conta de seu Feed confuso e impessoal. Segundo a agência de pesquisa Sensor Tower, o Threads atingiu 44 milhões de usuários ativos nos primeiros dias, mas Zuckerberg amargou a descida de sua popularidade com apenas algumas semanas, uma vez que o app caiu para 13 milhões de usuários ativos, segundo a consultoria. Vale ressaltar que o aplicativo registrou mais de 100 milhões de conta ativas desde seu lançamento.

O tempo de estada também não vinha sendo muito promissor, uma vez que aqueles que ainda entram no aplicativo permanecem por uma média de apenas 4 minutos. Talvez por isso, o executivo ouviu seus seguidores mais rapidamente e acelerou uma mudança importante para o Threads.

Mais tarde, Adam Mosseri, chefe do Instagram, também deixou um recado sobre as mudanças que chegarão na plataforma:

"Ouvimos seus comentários e estamos lançando algumas atualizações para Threads a partir de hoje. [...] Isto é apenas o começo. Obrigado pelo feedback como sempre - continue enviando enquanto fazemos ainda mais atualizações para melhorar sua experiência neste aplicativo", escreveu.

Veja as mudanças:

Uma opção de feed para ver apenas postagens de pessoas que o usuário segue em ordem cronológica;

Traduções;

Novas maneiras de filtrar notificações na atividade;

Botão Seguir para seguir facilmente os seguidores de volta;

Maneira rápida de aprovar novos seguidores se sua conta for privada;

A novidade está disponível para todos os usuários desde o anúncio. Caso a mudança não ocorra automaticamente, basta ir à loja de aplicativos do seu celular Android ou iOS - Play Store ou App Store, respectivamente - e fazer a atualização de forma manual.

