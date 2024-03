TikTok lança cartilha que orienta sobre o uso da rede social por adolescentes

A- A+

Com o uso liberado para adolescentes a partir dos 13 anos, o TikTok somava mais de 82 milhões de usuários no Brasil em 2023, de acordo com um levantamento realizado pelo DataReportal.



"Buscando promover um ambiente seguro para jovens e adolescentes", a rede social lançou uma cartilha que orienta o uso da plataforma para esse público.

O material foi criado em colaboração com a SaferNet, organização que promove o uso seguro da internet, e disponibilizado com o objetivo de gerar conscientização sobre o uso correto do app e estimular o debate sobre segurança digital.

As recomendações são direcionadas para pais e responsáveis e reúnem dicas sobre as ferramentas disponíveis para ajudar a garantir a segurança dos menores no aplicativo.

Dividida em tópicos, a cartilha lista como utilizar as ferramentas de proteção disponíveis na plataforma para cada idade, o que inclui gerenciamento de tempo de tela, habilitação de comentários, controles de segurança e privacidade, entre outros.

Documento lista as opções de controle disponíveis para cada idade | Foto: TikTok/Reprodução

“A segurança da comunidade é nossa prioridade máxima no TikTok. Trabalhamos com o compromisso de proporcionar um ambiente digital que traga alegria e promova a expressão, e, acima de tudo, que seja seguro para todos. Estamos constantemente investindo em novas tecnologias e parcerias, como esta nova colaboração com a SaferNet, para promover as ferramentas de segurança da nossa plataforma", afirmou o diretor de Políticas Públicas do TikTok no Brasil, Fernando Gallo.

Confira o material completo:

Uma das principais ferramentas de proteção é a opção de vincular a conta do adolescente ao perfil do pai ou responsável. Com a configuração, o adulto poderá restringir o tempo diário para ver os conteúdos e até mesmo restringir os tipos de publicação que podem ser visualizadas.

Confira o passo a passo para realizar a configuração:

Após o cadastro e ativação da conta do responsável, abra o aplicativo em ambos os dispositivos;

Na página “Perfil” do adulto, selecione as configurações;

Em seguida, vá até a opção de “Configurações e privacidade” e clique em “Sincronização familiar”;

Para continuar, informe o telefone do adulto e do adolescente;

Depois, digitalize o código QR que aparece na tela do adulto usando o telefone do adolescente.

