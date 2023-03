Tinder lança atualização para quem procura relacionamentos não-monogâmicos

A- A+

O Tinder resolveu ampliar a gama de relacionamentos que podem ser buscados em seu aplicativo, abraçando, também, os não-monogâmicos. Se, antes, os solteiros entravam na ferramenta com a única opção de encontrar um par, agora será possível deixar evidentes as preferências por outras conjunturas de amor.

Para quem busca os relacionamentos, foram adicionados filtros que incluem monogamia, não-monogamia, aberto(a) a tudo, ‘curto explorar’ e não-monogamia ética. Segundo o Tinder, uma pesquisa feita pela plataforma indicou que 73% dos jovens solteiros de todos os gêneros disseram estar procurando alguém que seja claro sobre o que deseja em um relacionamento em seus perfis do app.

“O termo ‘compromisso’ não tem apenas um significado para esta nova geração. Eles estão explorando uma gama de possibilidades - desde a monogamia, passando pelo status de ficante e até amizade - e é muito importante para eles serem abertos e transparentes sobre o que estão procurando, então estamos facilitando para que possam fazer isso com recursos como Tipo de Relacionamento e Intenção”, disse Kyle Miller, vice-presidente de produtos do Tinder.

Ainda segundo a plataforma, 52% da Geração Z preferem relacionamentos monogâmicos, mas 41% estão abertos ou buscam relacionamentos não-monogâmicos, sendo relacionamentos abertos (36%) e poliamor (26%) os mais populares. O estudo contou com a participação de 4 mil solteiros de 18 a 25 anos com vida amorosa ativa, conduzido nos EUA, Reino Unido, Austrália e Canadá, entre 21 de janeiro a 7 de fevereiro de 2023, sendo conduzido pela OnePoll em nome do Tinder.

Pronomes e Intenção

Outra novidade que deve chegar em breve é a adição do pronome -indicando como a pessoa prefere ser chamada- ao perfil. Liberada inicialmente apenas nos Estados Unidos, a novidade é uma resposta à comunidade LGBTQIA+, que - de acordo com a empresa - é o grupo que mais cresce no Tinder. Segundo a mesma pesquisa, 33% dos jovens de 18 a 25 anos concordam que sua sexualidade é mais fluida, e 29% dizem que sua identidade de gênero se tornou mais fluida nos últimos 3 anos.

Aqueles que tiverem perfis no app podem escolher até quatro pronomes para exibirem em seu perfil em uma lista de mais de 15 opções, além de sua orientação sexual e identidade de gênero. A novidade ainda não tem data para chegar ao Brasil.

Por fim, a plataforma pretende ajudar na hora de evitar a criação de expectativas de relacionamento com uma atualização na ferramenta de Intenção. Será possível adicionar um selo no perfil para dizer claramente o que o usuário está buscando no Tinder. Eles são divididos em Relacionamento Sério; Algo sério, mas vamos ver… ; Nada sério, mas depende…; Algo casual; Novas amizades; e Ainda não sei.

Então, nada de planejar o casamento logo no segundo encontro. Apenas 40% dos membros do Tinder que usam este recurso dizem que estão procurando um relacionamento de longo prazo, contra 13% que procuram uma conexão de curto prazo. No Brasil, um levantamento realizado em fevereiro de 2023, descobriu que, aqueles que adicionaram o selo de ‘Intenção’ aos seus perfis estavam mais abertos para relacionamentos, mas queriam ver como as coisas poderiam se desenvolver. As intenções mais escolhidas ‘nada sério, mas depende… ’, com 26%; seguido de ‘algo sério, mas vamos ver... ’, com 24%.

Logo atrás estão os indecisos que ‘ainda não sabem ’, com 16%; os que procuram um ‘relacionamento sério ’ (14%); e ‘novas amizades ’ (11%). Por último estão aqueles que procuram ‘algo casual ’, com apenas 9%.

