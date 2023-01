A- A+

Tipo "The Last of Us": conheça oito jogos que vão te fazer chorar Adaptação do jogo de 2013 estreou na HBO e trouxe uma das cenas mais emocionantes do mundo dos games

A adaptação da franquia The Last of Us, criada por Neil Druckman exclusivamente para o console da Sony, estreou no canal de streaming HBO Max, no último domingo (15). O primeiro episódio surpreendeu positivamente os fãs pelas semelhanças com o jogo de 2013 e deixou muita gente emocionada com a cena entre o protagonista Joel e sua filha Sarah - que também está presente no início da aventura.

Assim como a história criada por Druckman, que mistura paternidade com survival horror, há diversos títulos que conseguem arrancar lágrimas dos jogadores durante o desenrolar de suas histórias.

Beyond Two Souls e até God of War Ragnarök são alguns dos títulos que deixam os olhos dos jogadores, no mínimo, marejados. O blog de Tecnologia e Games separou alguns deles, disponíveis em diferentes consoles, para quem quer se emocionar durante uma partida. Confira:

The Last of Us e The Last of Us parte II (2013 e 2022)



A história de Ellie e Joel, em The Last of Us, pode estar chegando agora ao público das séries de TV, mas já emocionou muita gente. Um dos jogos mais populares do catálogo da PlayStation, o primeiro título da franquia - em que se baseia a adaptação da HBO - traz a construção da relação entre o protagonista e a adolescente.

Os dramas abordados têm como plano de fundo a paternidade, a juventude e as relações de violência em um mundo pós-apocalíptico, colapsado após a humanidade ser praticamente dizimada pelo fungo cordyceps (que realmente existe!).

A parte dois do game é ainda mais triste, dessa vez tendo Ellie como protagonista e focando também no outro lado trama. Somos apresentados a Abby, uma antagonista, mas tão bem construída que fica impossível odiá-la. Aqui, as lágrimas escorrem no desenrolar de vinganças, amores e perdas inestimáveis para os fãs.

God of War Ragnarök (2022)



A sequência aclamada do game de 2018 traz novamente Kratos e Atreus, dessa vez viajando pelos Nove Reinos em busca de respostas enquanto as forças asgardianas se preparam para uma batalha profetizada que causará o fim do mundo.

Nessa jornada, eles explorarão paisagens míticas e enfrentarão deuses nórdicos e monstros. Mas muito além da pancadaria e da aventura, os protagonistas têm que lidar com questões entre pai e filho, em uma jornada de amadurecimento para ambas as partes, fazendo muito mais do que um cisco cair nos olhos dos jogadores.

Heavy Rain



Se os jogos anteriores lidavam com a construção da paternidade, Heavy Rain - um clássico lançado em 2010 - trata dela a partir da perspectiva do luto e da possibilidade de uma nova perda. O desenrolar da história traz quatro protagonistas e múltiplas escolhas para desvendar quem é o Assassino do Origami e impedir que o serial killer faça novas vítimas.

Um dos personagens é Ethan, que perde um de seus filhos dois anos antes da história principal e, além de ter que lidar com a culpa pela morte e pelo casamento desfeito, tenta salvar seu outro filho, Shaun, capturado pelo vilão.

Brothers: A Tale of Two Sons



Saindo um pouco da dinâmica da paternidade, há Brothers: A Tale of Two Sons. O jogo, de 2013, segue dois irmãos em uma aventura em busca da cura para uma grave doença que acomete seu pai. O jogo de cooperação usa o laço entre os personagens para falar sobre o medo da perda e da construção da confiança entre os personagens.

Telltale's The Walking Dead Series

Dividido em cinco capítulos, a história traz para a franquia The Walking Dead a jornada de Clementine, uma criança de oito anos cujos pais foram para Savannah, deixando-a com uma babá. O jogador acompanha enquanto ela cresce de uma garotinha assustada até se tornar uma sobrevivente daquele mundo pós-apocalíptico.

Conhecida por sua dureza ao tratar do destino dos personagens, o jogo não decepciona ao levar a garota ao aprendizado, concentrando-se no desenvolvimento da personagem.

To The Moon



Prepare o lencinho, pois To The Moon é um jogo para celular (Android e iOS), PC e Nintendo Switch que mistura RPG e exploração e mostra uma equipe de cientistas que consegue acessar e mudar a memórias de pessoas na fase final de suas vidas. Em estado terminal, os pacientes ganham uma segunda chance para realizar o que gostariam de ter feito, mas não realizaram, porém as mudanças acontecem apenas dentro de suas mentes.

Durante o desenrolar da história, o jogador precisa explorar as lembranças e ligar os pontos para alcançar o objetivo final: fazer o paciente ir à lua.

The Last Guardian



Se você tem um pet, com certeza vai se emocionar com The Last Guardian, de 2016. A história é sobre a jornada de um garoto que descobre uma misteriosa criatura e que forma um vínculo profundo e indestrutível com ela. O jogo trabalha a confiança mútua dos dois personagens para escapar de ruínas elevadas e traiçoeiras, repletas de perigos desconhecidos. Uma história comovente e sentimental de amizade e confiança.

Nier Automata

O jogo é uma sequência de Nier, um spin-off da série Drakengard, lançado em 2017. A história se passa milhares de anos no futuro em meio a uma guerra entre máquinas criadas por invasores alienígenas e androides feitos pelos remanescentes da humanidade.

Nela, o jogador acompanha os androides 2B, 9S e A2, cada um com suas peculiaridades. Com diferentes finais, o game possibilita ao jogador aprender as diferentes perspectivas de seus protagonistas e as reviravoltas de suas missões e destino.

