Trailer de "Grand Theft Auto 6" ultrapassa 100 milhões de visualizações

O trailer do aclamado jogo de videogame "Grand Theft Auto 6" (GTA) ultrapassou as 100 milhões de visualizações no YouTube nesta quarta-feira (6), apenas 30 horas após sua publicação na segunda-feira.

O trailer, também publicado por sua desenvolvedora Rockstar Games, na rede social X (antigo Twitter) na segunda-feira, informou o lançamento para 2025, 12 anos após a estreia de GTA 5, o segundo jogo de videogame mais vendido da história.

A publicação da primeira prévia de GTA 6, prevista para terça-feira, teve que ser antecipada devido a um vazamento. A expectativa era tanta que o vídeo ultrapassou 60 milhões de visualizações no YouTube em 12 horas, quebrando o recorde do YouTuber americano MrBeast.

O conteúdo, no entanto, não atingiu o recorde de reproduções em 24 horas na plataforma, que ainda pertence ao grupo coreano BTS, com mais de 108 milhões de acessos no videoclipe da música "Butter".

O vídeo acumulou nove milhões de curtidas, mas muitos comentaram sobre o tempo decorrido entre a quinta e a sexta edição do jogo. "Nesse ritmo, ainda tenho cerca de três GTAs na minha vida", escreveram os YouTubers The Slow Mo Guys em resposta ao trailer.

