Travesseiro anti-ronco, bicicleta que é mesa de trabalho e outras tecnologias inusitadas na CES 2023

A Consumer Eletronics Show (CES) 2023, está acontecendo em Las Vegas, nos Estados Unidos, até o próximo dia 8 de janeiro. Além dos produtos tradicionais, como TVs e carros elétricos, a feira de tecnologia mais importante do mundo também traz diversos produtos inusitados. Na lista dos destaques dessa edição estão um aparelho que analisa o xixi do usuário, um telefone com tela dobrável e "enrolável", ao mesmo tempo e, até uma bicicleta ergométrica que funciona como mesa de trabalho.

O blog de Tecnologia e Games separou alguns dos dispositivos mais inusitados que apareceram na feira até agora. Confira:

Tudo no seu xixi

U-Scan escaneia o xixi para monitorar a saúde. Foto: Withings/Divulgação



O primeiro e talvez mais inusitado item da lista é um medidor de saúde que traça suas informações a partir do seu xixi. O U-Scan é um sensor que se conecta ao vaso sanitário e analisa sua urina a cada dia que você o usa. Ele consegue medir os níveis de cetona e vitamina C e testar o pH da urina, ajudar a acompanhar o ciclo menstrual, fornecendo informações metabólicas e nutricionais. O dispositivo manda as informações para um aplicativo, que não apenas mostra os resultados, mas também explica o que eles podem significar.

A soundbar escaneia a sua cabeça para entregar um áudio em 360º

A Razer apresentou uma solução para quem quer aposentar os fones de ouvido. A empresa de periféricos gamers mostrou sua nova soundbar Leviathan V2 Pro, projetada para fornecer áudio compacto e discreto para jogadores de PC. Criado em parceria com a THX e a Audioscenic, dispositivo poderia envolver um usuário com “áudio 3D” combinando som surround com tecnologia AI de rastreamento de cabeça.

No produto há uma câmera IR integrada que detectaria onde está o usuário, permitindo que a barra de som otimize o áudio, adaptando-os à posição do ouvinte em tempo real. Por ser voltado ao público gamer, a soundbar também vem com os clássicos efeitos Chroma RGB personalizáveis em 30 zonas de iluminação diferentes.

O primeiro carro voador que realmente deve voar

Aska quer carro voador nas "ruas" em 2026. Foto: Divulgação



Uma startup chamada Aska garante que está a um passo de entregar o primeiro carro voador do mercado global. Apesar de ser uma promessa antiga da indústria de tecnologia, o veículo foi mostrado durante a CES como um modelo elétrico, de quatro lugares, com um pequeno motor a gasolina. Chamado de Aska A5, o carro voador pode chegar a voar em uma velocidade máxima de 241 km/h e percorrer mais de 400 quilômetros, tudo com uma única carga. Mesmo que ainda não esteja aprovado por empresas regulamentadoras da aviação, a empresa segue otimista e pretende iniciar seu serviço de compartilhamento de viagens em 2026.

TCL e os óculos RayNeo X2 AR que podem traduzir conversas em tempo real

Além das suas duas novas linhas de TVs, a TCL também apresentou outros produtos em seu painel. Entrando na onda dos óculos de realidade virtual e realidade aumentada (VR e AR), a marca apresentou o RayNeo X2 AR. Com um design mais arrojado e, aparentemente, mais confortável no rosto, o dispositivo projeta nas lentes monitores Micro LED e é equipado com um chip da Qualcomm para funcionar. Seu ponto mais interessante é uma ferramenta de tradução em tempo real, que ainda precisa ser afinada para focar em uma única voz, mas que - nos testes feitos pela imprensa internacional - funciona. É possível que vejamos mais de produtos do gênero chegando este ano.

Travesseiro que silencia roncos

Motion Pillow é o travesseiro que te ajuda a parar de roncar. Foto: Divulgação



Seu parceiro ronca ou você é uma pessoa barulhenta durante à noite? Saiba que a empresa sul-coreana 10Minds pode ter a solução para o seu problema com um travesseiro anti-ronco. O Motion Pillow foi desenvolvido para quem luta contra o ronco crônico e traz um dispositivo que detecta, registra e analisa seus padrões de ronco. Dessa forma, o travesseiro infla ou reduz de tamanho, reposicionando suavemente a cabeça do usuário, tentando criar uma postura de dormir perfeita para uma respiração nasal desimpedida.

Mesa de bicicleta ergométrica que fornece energia a cada pedalada

Para quem ainda está tentando equilibrar o exercício com o horário de trabalho, a mesa-bicicleta eKinekt BD 3, da Acer, propõe fazer os dois no mesmo lugar. Trata-se de uma bicicleta ergométrica acoplada em uma mesa que fornece energia para seus eletrônicos a cada pedalada. O produto vai chegar ao mercado no final deste ano por US $ 999 (aproximadamente R$ 5.345) e a empresa garante que não é preciso pedalar o tempo inteiro que o usuário estiver no horário de trabalho, mas apenas o suficiente para carregar a bateria do equipamento.

O tablet que dobra, mas também enrola



Samsung Flex Hybrid é protótipo de tablet dobrável da marca. Foto: Divulgação

Por fim, a Samsung - que já domina o mercado dos telefones dobráveis, anunciou qual deve ser o seu próximo investimento nos tablets. O Samsung Flex Hybrid é um tablet com display que dobra e desliza, sendo quase um Transformers da tecnologia móvel. Ainda em formato conceitual, o aparelho possui uma tela adicional removível que não é muito grande, mas que proporciona alguns centímetros a mais para quem quer aproveitar o entretenimento de forma diferente. Ele foi apresentado com outras versões menores e enroladas de formas diferentes, que talvez nunca cheguem ao consumidor, mas que mostram que a gigante sul-coreana está disposta a continuar inovando no segmento dos aparelhos que podem ser compactados e expandidos na palma da mão.

