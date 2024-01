A- A+

Trend: saiba como conferir sua primeira curtida no Instagram Listagem com likes mais antigos pode ser acessada nas configurações do aplicativo

Fazendo sucesso no X (antigo Twitter), uma trend tem levado os usuários do Instagram a procurarem sua primeira curtida no aplicativo. Lançada em 2010, a rede social foi criada inicialmente para o compartilhamento de fotos. Atualmente, também permite a postagem de vídeos e textos.

Para conferir qual a primeira curtida no Instagram, é preciso seguir um passo a passo simples que direciona o usuário até a página com todas as postagens em que ele já deu like.

Confira o tutorial para ver sua primeira curtida no Instagram:

Após acessar a conta no aplicativo, o usuário deverá clicar no seu perfil;

Em seguida, ele precisará clicar nos três tracinhos localizados no canto superior direito da tela, que o levam até as configurações do aplicativo;

Entre as opções apresentadas, ele deverá clicar em Sua Atividade;

Na aba, ele deverá procurar pela opção Interações;

Em seguida, será preciso clicar em curtidas;

Nesse momento, ele terá acesso a todos os posts em que já deu like na rede social;

Para ter acesso aos seus primeiros likes, ele deverá trocar o formato de filtro;

O processo deve ser feito clicando na opção “De mais recentes a mais antigos”, que estará disponível no canto superior esquerdo;

Ao selecionar, ele deverá trocar o filtro por “De mais antigos a mais recentes”;

A partir daí, o aplicativo atualizará automaticamente e mostrará a primeira curtida realizada pelo perfil.

Além da ordem cronológica, o Instagram também permite que o usuário realize outros tipos de filtragem nas curtidas. Na mesma aba acessada anteriormente, ele poderá selecionar o filtro por data, que permite a seleção em um intervalo específico.

Outra opção é o filtro por conteúdo, que permite a separação entre publicações do feed e reels. Além disso, também é possível filtrar com base nos autores. Nessa opção, o usuário seleciona uma conta e pode ver todas as curtidas que já deu naquele perfil.



