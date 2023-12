Triologia de Batman Arkham é lançada para Nintendo Switch nesta sexta-feira (1º)

A- A+

Reunindo os três principais jogos da franquia, a trilogia de Batman Arkham foi anunciada para Nintendo Switch nesta sexta-feira (1º) pela Warner Bros. Games e DC.

O pacote, que compila o conteúdo completo de Batman: Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight, foi desenvolvido para Nintendo Switch pela Turn Me Up Games e está disponível para download por R$ 299,90.

Uma das novidades da trilogia é uma skin de Batman inspirada no traje do filme de 2022. Por enquanto, a nova roupagem está disponível de forma exclusiva na versão do Nintendo Switch. No entanto, a partir do dia 15 de dezembro, ela também será disponibilizada no Batman: Arkham Knight nas versões do PlayStation 4, Xbox One e PC.

Conheça os jogos da trilogia:

Lançado em 2009, o Batman: Arkham Asylum foi desenvolvido pela Rocksteady Studios e é a base do “Arkhamverse” da DC. Na história original, o game permite que o jogador atue como Batman e enfrente vilões icônicos como o Coringa, Arlequina, Bane, Crocodilo, Hera Venenosa e Espantalho.



Já o Batman: Arkham City é a continuação do jogo anterior e permite que os gamers enfrentem novos bandidos, incluindo a Mulher Gato, Charada, Duas-Caras, Penguim, Sr. Frio e outros.

A lista é completada pelo Batman: Arkham Knight. No jogo, os vilões enfrentados pelo Cavaleiro das Trevas somam forças para uma batalha realizada em Gotham City. Outro diferencial do Arkham Knight é a possibilidade de jogar em um mundo aberto utilizando o Batmóvel como meio de transporte.

Confira o trailer completo:

