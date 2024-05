A- A+

TV com inteligência artificial: Samsung lança novos aparelhos com a tecnologia integrada Modelos possuem a capacidade de otimizar processos e se conectar com diferentes dispositivos

São Paulo - Realizado pela Samsung Brasil na noite desta terça-feira (7), o evento Unbox & Discover da empresa coreana apresentou os novos modelos de televisão equipados com Inteligência Artificial (IA) da marca. Com a proposta de elevar o nível do entretenimento em casa, a Samsung apresentou os modelos Neo QLED 8K, Neo QLED, OLED de 2024. O lançamento segue a tendência da empresa que, recentemente, introduziu modelos de smartphones e notebooks também equipados com inteligência artificial.

Os novos modelos de televisores utilizam a tecnologia para otimizar a qualidade da imagem, som e até mesmo integrar as TVs com outros equipamentos inteligentes da casa como lâmpadas e fechaduras, por exemplo. Um dos destaques é a aplicação da AI Upscaling que permite a melhora de conteúdos com baixa qualidade de imagem para até 8K.

Outra novidade é o AI Sound, tecnologia capaz de realizar a análise dos sons para otimizar a nitidez dos diálogos das cenas transmitidas pelas TVs. Para otimizar o uso do aparelho, as televisões também foram integradas com a função AI Energy Mode que é capaz de detectar o nível de iluminação do ambiente e ajustar o brilho do aparelho, assim como acontece com os smartphones da marca.

Com relação à conexão, as televisões podem funcionar como um central de automação para os aparelhos inteligentes da casa. Para tal, ela usa o SmartThings para se integrar com os demais equipamentos, possibilitando a criação de rotinas e automação das funções. Uma central integrada permite ainda o acompanhamento do gasto energético de todos os aparelhos, informando o total gasto por mês.

“O lançamento da linha 2024 de televisores da Samsung coloca a inteligência artificial no centro da experiência dos usuários, mas de uma forma sutil, por meio de recursos que transformam a relação das pessoas com a tecnologia em algo amigável, o que faz a diferença no dia a dia. A linha deste ano, portanto, é a prova do nosso compromisso com a inovação, oferecendo produtos que não apenas proporcionam momentos excepcionais em frente à TV, mas também contribuem significativamente para contribuir com o estilo de vida dos nossos consumidores”, afirma o diretor sênior da divisão de Visual Display da Samsung Brasil, Erico Traldi.

Neo QLED 8K QN900D

Tamanho da tela: 85 polegadas

Frequência de painel: 120Hz (chegando a 240Hz em 4K)

Resolução: 8K (7,680 x 4,320)

Anti reflexo: Sim

Processador: NQ8 AI Gen3 Processor

Upscaling de imagem com IA : Sim (8K)

Neo QLED 8K Q8900D

Tamanho da tela: 65 polegadas

Frequência de painel: 120Hz (chegando a 165Hz em 4K)

Resolução: 8K (7.680 x 4.320)

Anti reflexo: Sim

Processador: NQ8 AI Gen2 Processor

Upscaling de imagem com IA: Sim (8K)

Neo QLED 4K 43QN90D

Tamanho da tela: 43 a 65 polegadas

Frequência de painel: 120Hz (até 144Hz)

Resolução: 4K (3,840 x 2,160)

Anti reflexo: Sim

Processador: NQ4 AI Gen2 Processor

Upscaling de imagem com IA: Sim

Neo QLED 4K QN85D 2024

Tamanho da tela: 55 a 85 polegadas

Frequência de painel: 120Hz

Resolução: 4K (3,840 x 2,160)

Anti reflexo: Não

Processador: NQ4 AI Gen2 Processor

Upscaling de imagem com IA: Sim

OLED 4K S95D 2024

Tamanho da tela: 65 polegadas

Resolução: 4K (3,840 x 2,160)

Frequência de painel: 120 Hz (até 144 Hz)

Anti reflexo: Sim, OLED Glare Free

Processador: Neural Quantum Processador 4K

Upscaling de imagem com IA: Sim

OLED 4K S90D 2024

Tamanho da tela: 55 polegadas

Resolução: 4K (3,840 x 2,160)

Frequência de painel: 120 Hz (chegando a 144Hz)

Anti reflexo: Sim

Processador: NQ4 AI Gen2 Processor

Upscaling de imagem com IA: Sim

* A repórter viajou a convite da Samsung Brasil

