Twitter restabelece selo de verificado para celebridades mortas; Paulo Gustavo está entre elas Além do humorista, a cantora Marília Mendonça também aparece como assinante do Twitter Blue

Perfis de celebridades falecidas do mundo todo estão ganhando o selo de verificado do Twitter como se estivessem pagando por isso. Na semana passada, a plataforma retirou o carimbo de verificação de todos os não assinantes, mas algumas contas tiveram o símbolo azul reestabelecido, incluindo, aqueles que já não estão mais neste plano para utilizar o Twitter.

Rumores afirmam que a volta do selo azul seria parte de uma estratégia de Elon Musk, para verificar contas com mais de um milhão de seguidores. Entre as celebridades que recuperaram o selo, estão o cantor Michael Jackson, a cantora Marília Mendonça e os atores Chadwick Boseman, Paul Walker e Paulo Gustavo, entre outros.

Foto: Reprodução/Internet

Ao clicar no carimbo de verificado, é possível ler "essa conta é verificada porque eles estão assinando o Twitter Blue e nós verificamos o seu telefone", em tradução livre.

Apesar de ser possível que algumas dessas contas sejam mantidas por instituições ou assessorias, algumas delas - como a do comediante Paulo Gustavo - estão inativas há anos. O humorista faleceu no dia 4 de maio de 2021, e a última publicação em seu perfil foi feita um dia após a sua morte, para informar ao público o falecimento do artista.

Outro ponto que pode estar contribuindo para a manutenção dos selos é que Elon Musk anunciou que estaria pagando pelo carimbo azul para algumas contas. Famosos como o escritor norte-americano Stephen King - que afirmou que não pagaria pelo Twitter Blue - estão mantendo seu selo graças à vontade do milionário.

