Twitter retira o selo de verificação de contas que não pagam o Twitter Blue

Visto como uma das mudanças mais confusa e polêmica entre os usuários do Twitter, rede social adquirida pelo bilionário Elon Musk, a retirada do selo azul de verificado começou. Todos os usuários que já o possuíam antes da compra, perderam o selo nesta quinta-feira (20). Agora, para conseguir de volta, é preciso pagar mensalmente o Twitter Blue (no Brasil com planos entre R$ 30 e R$ 40) e ainda atingir os requisitos impostos pela empresa.

A decisão se soma a outras mudanças também entendidas como problemáticas, incluindo o retorno de personalidades como Donald Trump, notório disseminador de Fake News (motivo pelo qual inicialmente fora banido).

Segundo o Twitter, as empresas e instituições governamentais ainda podem requerer o selo de verificação, que, no caso delas, possuem diferentes cores (dourado e cinza respectivamente).

Todos pagam, menos Lebron James e "alguns outros"

Apesar da retirada para o grande público, o próprio bilionário usou as redes sociais para apontar que, em alguns casos, ele mesmo estará "pagando para alguns" usuários o selo de verificado.

I’m paying for a few personally — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Foi o caso do jogador astro da NBA Lebron James, que já se mostrou crítico ao método de verificação pago. Outras celebridades, como o escritor Stephen King e o rapper Ice T também afirmaram em suas contas que não pagaram pelo selo, mas que mesmo assim continuam com ele.

Ambos também são críticos ao Twitter Blue.

Welp guess my blue will be gone soon cause if you know me I ain’t paying the 5. ‍ — LeBron James (@KingJames) March 31, 2023

The fact that we’re even discussing Blue Check marks is a Sad moment in society. Smh lol. — ICE T (@FINALLEVEL) April 20, 2023

O caso do escritor ainda é um pouco mais complicado. Ele apontou em sua conta que o Twitter diz que ele é assinante e que deu um número de celular para confirmar a conta, o que King afirma que não o fez.

Em seu post ele fala: "Minha conta do Twitter diz que assinei o Twitter Blue. eu não assinei. Minha conta no Twitter diz que eu dei um número de telefone. eu não dei".

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023

E como fica para os outros usuários?

Além de pagar, o usuário comum - caso deseje o selo azul que é o distribuído para os assinantes que não são celebridades nem empresas ou instituições - tem que passar pelo crivo da equipe do Twitter explicitado na página de suporte.

Os requisitos a serem cumpridos para conseguir o selo azul no Twitter são:

Completa: Sua conta deve ter um nome de exibição e uma foto de perfil

Uso ativo: Para você assinar o Twitter Blue, sua conta deve ter sido ativa nos últimos 30 dias

Segurança: Sua conta deve ter mais de 90 dias após a assinatura e ter um celular confirmado

Não enganosa:

Sua conta não deve ter tido alterações recentes na foto do perfil, nome de exibição ou nome do usuário (@identificador)

Sua conta não deve ter sinais de ser enganosa ou mal-intencionada

Sua conta não deve ter sinais de envolvimento em manipulação da plataforma e spam

