Twitter vai retirar o selo de verificado de usuários que não assinarem Twitter Blue

O Twitter vai retirar o selo de verificado de contas que já possuem a identificação. A partir de primeiro de abril, quem quiser ser visto como uma pessoa “de verdade” ou uma organização oficial dentro da plataforma, precisará pagar o Twitter Blue, serviço de assinatura que oferece diversos benefícios aos usuários, incluindo, o selo.

Antes, qualquer pessoa poderia conquistar a identificação, que precisava ser aprovada pela plataforma e continha critérios para garantir que as pessoas, organizações e políticos fossem quem diziam ser. Com a mudança, os usuários comuns ou jurídicos só poderão ser identificados com o carimbo se assinarem os pacotes correspondentes a sua posição - quem já era verificado pelas regras antigas da plataforma perderá o selo.

Empresas também precisarão contratar assinatura para ter selo de verificação. Serviço está disponível apenas nos Estados Unidos. Foto: Twitter/Divulgação

Pacotes do Twitter Blue

Quem quiser adquirir um selo do Twitter não precisará mais passar por extensas listas de espera ou se enquadrar em categorias pré-estabelecidas. O plano anual varia de R$ 42 por mês ou R$ 36,47, por mês, para quem assinar o plano anual da plataforma. Com um número de celular verificado receberão um selo azul após aprovados.

Entre os benefícios que a assinatura oferece estão, além do selo, a possibilidade de editar tweets, fazer upload de vídeos de 1080p, ter um leitor, navegação personalizada, pastas de itens salvos, além de ter suas publicações priorizadas na timeline. Vídeos longos e menos anúncios também fazem parte das vantagens do Twitter Blue.

Empresas também precisam pagar pelo selo

O Twitter também lançou uma assinatura especial para empresas, organizações sem fins lucrativos e instituições governamentais. Neste caso, é preciso preencher um formulário antes de concretizar a assinatura, que dá direito a uma marca de seleção dourada e um avatar quadrado se for uma empresa ou sem fins lucrativos, ou uma marca de seleção cinza e um avatar circular se for uma organização governamental ou multilateral.

Além disso, as organizações podem optar por afiliar qualquer indivíduo ou entidade associada a eles. Uma conta afiliada recebe verificação (indicada por uma marca de seleção azul, dourada ou cinza), bem como um crachá de afiliado, uma pequena imagem da foto do perfil da empresa controladora, exibida ao lado da marca de seleção. Clicar ou pressionar este selo levará o usuário diretamente à organização afiliada.

A assinatura Twitter Verified Organizations custa US$ 1.000/mês (mais impostos aplicáveis), o que dá aproximadamente, R$ 5.298 mil, além de ser cobrado US$ 50/mês (cerca de R$ 264) para cada afiliado adicionado. Por enquanto, esse tipo de assinatura está disponível apenas nos Estados Unidos e ainda não há previsão de chegar ao Brasil.

