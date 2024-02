A- A+

Ubisoft anuncia updates gratuitos para o Prince of Persia: The Lost Crown Jogo foi lançado em janeiro deste ano

Um anúncio veiculado nesta quinta-feira (22) pela Ubisoft animou os jogadores de Prince of Persia: The Lost Crown. Lançado no dia 18 de janeiro, o game deverá ganhar uma série de updates gratuitos. De acordo com a empresa, a primeira atualização acontecerá em breve.

Além dos updates, o jogo também deverá passar a contar com novos conteúdos e modos, incluindo uma modalidade de desafio. O anúncio foi realizado pelo diretor do game, Mounir Radi.

Segundo ele, uma experiência de alto nível de dificuldade também será lançada. Para ajudar no preparo para a nova fase, a recomendação de Radi é de que os jogadores aproveitem o nível Imortal para adquirir novas habilidades que serão requisitadas em breve. Por enquanto, a empresa ainda não confirmou quando a atualização estará disponível.

Durante o anúncio, Radi também aproveitou para agradecer os jogadores.

“Obrigado por todo o amor. Significa muito para nós ver vocês aproveitando seu tempo com o jogo tanto quanto nós, e é por isso que estou especialmente satisfeito em informar que estamos longe de terminar”, afirmou.

Confira o pronunciamento completo:

From our dev team to you, thank you truly. pic.twitter.com/OUDWYSLXAk — Prince of Persia™: The Lost Crown (@princeofpersia) February 22, 2024

O game de aventura e ação permite que os jogadores explorem um mundo persa mitológico. O jogo acontece em primeira pessoa com o personagem de Sargon. Ao longo da narrativa, ele sai de espadachim para se tornar uma lenda.

Atualmente, o Prince of Persia: The Lost Crown está disponível para PlayStation 5 e 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

