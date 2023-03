A- A+

Ubisoft volta atrás e não estará mais na E3; entenda Com três empresas de renome fora do evento presencial da ReedPop, expectativas se voltam para a Sony

Nesta segunda-feira (27), a Ubisoft voltou atrás em sua decisão de marcar presença no evento presencial da E3 e, através de sua porta-voz, Heather Haefner, anunciou que não vai estar mais com seu estande na feira da ReedPop, organizadora da E3 deste ano. Ao invés disso, estará organizando uma live própria de divulgação de seus títulos e produtos em desenvolvimento (a famosa showcase), para o dia 12 de junho.

Ubisoft tomando os mesmos passos de Nintendo e Xbox?

A decisão não veio assim "do nada". O CEO da Ubisoft, Yves Guillemot, já tinha demonstrado um certo desinteresse pela feira em fevereiro deste ano, quando pôs em questão se ela teria forças para acontecer em 2023 e, se caso tivesse, a Ubisoft estaria lá.

Segundo Haefner, “A E3 promoveu momentos inesquecíveis em toda a indústria ao longo dos anos”, mas que a empresa decidiu "seguir em uma direção diferente" da feira.

E a Sony?

Após a Nintendo e a Microsoft já terem anunciado que também não estarão mais na feira deste ano (na verdade, a Nintendo já não fazia parte desde 2012), e agora a Ubisoft, sobrou apenas a Sony realizar um pronunciamento sobre o caso. No entanto, as expectativas não são tão animadoras para a E3 com relação à desenvolvedora japonesa.

Essas três grandes empresas já demonstraram que estão amarguradas com as sucessivas bolas foras que a E3 teve ao longo dos anos. O Blog de Tecnologia e Games inclusive fez uma matéria explicando os principais motivos para que essas empresas não tenham mais tanta confiabilidade assim no evento.

