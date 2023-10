A- A+

UFPE abre inscrições para a primeira edição do Conecta PET, curso gratuito de Python Aulas são voltadas para professores e alunos do Ensino Médio que querem aprender a programar

Professores e alunos do Ensino Médio de instituições de ensino de Pernambuco podem se inscrever para a primeira edição do Conecta PET, um programa voltado para introduzir conhecimentos de programação ministrada em Python. O Conecta é promovido pelo Programa de Educação Tutorial (PET), do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O curso acontecerá nos dias 21 e 28 de outubro (sábados), no Centro de Informática da UFPE. São 140 vagas, sendo 70 participantes por turma. Os participantes que comprovarem 100% de presença, por meio da assinatura de atas no início e término das atividades, serão agraciados com um certificado de participação com carga horária de 9 horas. Para entrar no evento, será necessário apresentar documento de identidade com foto e comprovante da segunda dose referente à vacinação contra a Covid-19

Além das aulas, dadas de forma presencial, o Conecta PET também conta com a aplicação de exercícios de fixação para proporcionar aos participantes uma base sólida em lógica de programação.



Os participantes serão divididos em duas turmas, uma no período da manhã, das 8h30 às 13h, e a outra durante a tarde, das 13h30 às 17h. Além disso, os trinta minutos anteriores ao início das aulas são reservados para o credenciamento e verificação da documentação comprobatória.

As inscrições estão abertas até o próxmo dia 10 e podem ser realizadas pelo formulário disponível no link.

