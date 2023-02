A- A+

Vai para a folia com o celular? Confira dicas para manter seus dados seguros durante o Carnaval Caprichar em senhas complexas e ativar a verificação em dois fatores podem ser de grande ajuda

Comemorado nesta terça-feira (7), o Dia da Internet Segura, ressalta a importância de tomar cuidados com informações armazenadas em ambiente virtual. Com a proximidade do Carnaval, muita gente pode cair em golpes ou até mesmo ter seu celular roubado, durante prévias ou blocos e, por conta disso, os cuidados precisam ser redobrados durante a folia.

O blog de Tecnologia e Games reuniu algumas dicas elaboradas junto com o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife (IP.rec), em parceria com a SaferNet Brasil, para dar mais segurança aos foliões.

1. Bloquei sua tela. É importante escolher senhas difíceis, com o uso de pin. Esqueça datas de aniversário, números repetidos e a famosa 123456;

2. Sempre desconfie de redes Wi-Fi abertas. Se estiver na rua e precisar se conectar a uma rede para usar a internet, prefira redes de locais que você já está acostumado a usar, especialmente, se for fazer transações bancárias ou digitar senha de algum serviço. Permaneça nas redes 4G ou 5G.

3. Use um antivírus e mantenha-o atualizado;

4. Por mais que facilitem a vida na hora de fazer compras, não utilize dispositivos de pagamentos por aproximação, sejam cartões físicos, aparelhos celulares ou smartwatches. Se forem subtraídos por golpistas no meio da multidão, o mecanismo pode funcionar como um facilitador para transações financeiras sem o seu conhecimento.

5. Ative a verificação de dois fatores em todas as redes sociais e aplicativos de mensagens, incluindo e-mail.

6. Mantenha o backup do aparelho celular atualizado. Assim, em casos de roubo ou furto, os arquivos do celular poderão ser recuperados posteriormente;

7. Não faça a leitura de QR Code sem saber do que se trata. O QR Code é uma espécie de código de barras, que pode encaminhar o usuário para sites desconhecidos e maliciosos.

8. Alguns celulares, como os da Xiaomi, conseguem esconder aplicativos de banco em uma pasta segura que serve para tentar impedir que os criminosos encontrem os apps facilmente.

9. Clientes da Nubank ainda contam com o Modo Rua, que permite ao usuário definir um limite para transações de Pix, transferências e pagamento de boletos toda vez que sair de casa for necessário.

10. Ative notificações para novas compras. Se seu cartão for furtado, você saberá na mesma hora se alguém tentar realizar uma compra com ele.

