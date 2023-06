Valorant: LOUD é eliminada do Masters de Tóquio

A- A+

Após a derrota para a Evil Geniuses (EG) durante a estreia nos playoffs, foi pelas mãos da EDG que a LOUD, a única equipe brasileira dentro do Master de Tóquio de Valorant, recebeu a eliminação da competição nesse domingo (18). Assim como foi com a EG, a disputa terminou em 2 a 0 para os canadenses.

A equipe voltará ao servidor do Valorant para disputar a Champions League do game. A vaga foi garantida pelo time com a vitória do VCT das Américas, sendo o torneio previsto para começar no dia 6 e terminar no dia 26 de agosto, em Los Angeles, Estados Unidos.

Confira ao final do texto os times com vagas garantidas na Champions de Valorant.

Problemas "fora do servidor"

Após a derrota para a EDG, o integrante argentino da LOUD, Saadhak, comentou que, por a equipe ser "um time tão jovem", os problemas "fora do servidor" impediram o foco total da equipe na disputa de domingo.

“Eu acho que a gente obviamente estava com muita vontade de ganhar, mas esse evento foi muito difícil para nós por coisas por fora do servidor, não tanto dentro do servidor, sabe? Tipo, muitas que tínhamos que lidar, muitos problemas. Foi muito difícil para nós focar 100% no jogo e vir com essa vontade que a gente sempre tem para ganhar e atropelar os caras. Acho que o jogo às vezes se define nisso: se o outro time quer ganhar mais, não importa tática, não importam as calls, não importam as balas... se o outro time às vezes quer ganhar mais, você vai ser atropelado”, explicou Sadhaak em entrevista oficial transmitida pelo canal da Riot Games.

No entanto,o jogador ressaltou que está orgulhoso pela equipe ter conseguido evoluir nessa questão.

“Eu fico muito feliz que a gente conversou muito, e eu senti que a gente evoluiu muito fora do servidor. Dentro do servidor isso não se mostrou, mas fora do servidor estou muito orgulhoso deles porque a gente solucionou muita coisa”, afirmou o jogador.

Confira abaixo os times que irão disputar com a LOUD o título de campeão mundial na Champions League dos Estados Unidos:

VCT Americas

LOUD

Evil Geniuses (EG)

NRG

VCT EMEA

Fnatic

Team Liquid

FUT Esports

NAVI

VCT Pacific

DRX

Paper Rex

T1

