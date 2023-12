Valve disponibiliza retrospectiva Steam 2023; saiba como acessar

Divulgada pela Valve nesta segunda-feira (18), a retrospectiva Steam 2023 já está disponível para os jogadores que utilizam a plataforma de games. Por meio do balanço, é possível conferir diversos detalhes sobre a atividade durante o ano.

Entre eles, o game mais jogado em 2023, a quantidade de horas logado na plataforma e o total de conquistas alcançadas. Para ver o balanço, o jogador deve acessar o site da Steam e clicar na opção Retrospectiva, que está disponível na página inicial. Em seguida, será preciso realizar login na plataforma.

Os dados disponibilizados poderão ser compartilhados com outros usuários. Além disso, a Steam concederá uma insignia do evento para os jogadores que acessarem a retrospectiva. Outro benefício será o acréscimo de 50 pontos de experiência para quem realizar a atividade.