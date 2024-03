Valve libera Família Steam para clientes beta; função reúne até seis membros

A- A+

Substituindo o compartilhamento de biblioteca e o modo família, a Valve liberou, na terça-feira (19), a função de Família Steam para os jogadores. Por meio dela, será possível reunir até seis membros para aproveitar as funcionalidades disponíveis.

Entre as novidades, o destaque é a opção de compartilhamento dos games. Com a Família Steam, todos os jogos compartilháveis que os membros possuem poderão ser acessados por outros usuários por meio da biblioteca. No entanto, o progresso obtido pelo jogador será exclusivamente dele, assim como as conquistas e os arquivos da oficina.

O compartilhamento permite, ainda, que o usuário aproveite um jogo da biblioteca de outro membro. Caso a biblioteca da família tenha mais de uma cópia do mesmo jogo, vários membros da família poderão aproveitar o game ao mesmo tempo.

Outra novidade é o controle parental, que passará a permitir que pais e responsáveis limitem o que e quando as crianças podem jogar na Steam.

Além disso, eles poderão monitorar as atividades das crianças por meio do gerenciamento da Família Steam, que estará disponível por meio do aplicativo ou navegador web da plataforma.

Entre as opções de controle disponíveis estão:

Restrição a jogos inadequados para idade e do acesso à Loja Steam, Comunidade Steam e Conversa Steam;

Criação de limite de tempo de jogo com possibilidade de aprovação para pedidos de aumento do tempo;

Visualização de relatórios de tempo de jogo;

Recuperação da conta infantil.

A atualização ainda permitirá que as crianças realizem pedidos de compra diretamente para os pais. A solicitação será enviada por meio de uma notificação que poderá ou não ser aprovada pelo responsável.

Para ter acesso às novidades, é preciso que os jogadores participem da versão beta da Família Steam. A adesão deve ser realizada por meio da opção de configurações da plataforma de jogos.



