A- A+

VCT Américas: Brasil é o segundo país com maior presença do campeonato; veja as próximas disputas A competição vai até maio e vale uma vaga para a Masters em Tokyo e a Champions nos EUA

Com a melhor audiência de toda sua história neste sábado (1º) reunindo cerca de 407 mil espectadores, a VCT Américas fez sua estreia diretamente de Los Angeles, Estados Unidos. A competição voltada para os países do continente americano tem previsão para ir até o dia 28 de maio e vale uma vaga na Masters Tokyo (Japão) e na Champions 2023, que pela primeira vez será realizada nos Estados Unidos, também em Los Angeles.

O Brasil tem três equipes levando o país nesta primeira fase da competição, que vai até o dia 20 de maio. Tudo para definir quais serão os seis times que irão para os playoffs e os quatro a serem eliminados.

E por falar em times representando o Brasil...

Perdendo apenas para os Estados Unidos, o Brasil detém o segundo lugar no ranking de país com maior quantidade de jogadores no VCT das Américas. Dos 50 jogadores presentes, 16 são brasileiros, o que equivale a 32% desse total, segundo a liquipedia.

O primeiro (EUA) tem 35% de prevalência de competidores. Ambos marcam uma discrepância gigante contra o terceiro e quarto colocado que são o Chile, com 14% dos jogadores, e a Argentina com 6% respectivamente.

LOUD, MIBR e FURIA por uma vaga em Tóquio

Apesar de ainda não ser mata-mata, ganhar pontos nessa primeira fase é essencial para conseguir passar para os playoffs (23-28 de maio). Ele, sim, é ganhar ou perder.

Como a VCT Américas está funcionando em um regime diferente, em que todas as equipes jogarão entre si, com uma série melhor de três (MD3) por semana, ainda veremos as três brasileiras brilharem bastante.

Acontecendo sempre aos sábados domingos e segundas-feiras, os jogos de sábado e domingo serão sempre duas séries, ou seja, quatro times se enfrentando no mesmo dia. Já nas segundas-feiras, será uma série (dois times se enfrentam apenas).

O último fim de semana, inclusive, foi palco de um momento histórico, já que o tabu da LOUD - de não perder uma partida de Valorant para outra equipe brasileira em competições oficiais - foi quebrado pela MIBR.

Primeira semana

A MIBR venceu a LOUD por 2 mapas a 1 nesse domingo (2) e quebrou a "tradição" da equipe da Lotus de não perder para outros brasileiros. Segundo a própria Riot, antes do MIBR, a última derrota que iniciou o tabu foi contra a Liberty, pelo VCT Americas de 2022.

Foi um ótimo início para os brasileiros. A FURIA conseguiu arrancar uma vitória "gloriosa", sem nenhuma perda, de 2 mapas a 0 contra a KRÜ. E quando se fala "sem perdas" é literalmente. No primeiro mapa, o Split consguiu arrematar 13 abates em cima de 11 da argentina KRÜ. A mesma pontuação dos furiosos se repetiu no mapa seguinte, o Ascent. Nesse, os argentinos apenas marcaram cinco abates.

Confira abaixo a tabela dos próximos jogos desta primeira fase:

Segunda semana

Sábado (8 de abril)

LOUD vs Cloud9 - 16h

FURIA vs Leviatán - 19h

Domingo (9 de abril)

Sentinels vs NRG - 16h

MIBR vs KRÜ - 19h

Segunda-feira (10 de abril)

100 Thieves vs Evil Geniuses - 16h

Terceira semana

Sábado (15 de abril)

Cloud9 vs 100 Thieves - 16h

MIBR vs NRG - 19h

Domingo (16 de abril)

Sentinels vs Leviatán - 16h

KRÜ vs Evil Geniuses - 19h

Segunda-feira (17 de abril)

LOUD vs FURIA - 16h

Quarta semana

Sábado (21 de abril)

LOUD vs Sentinels - 16h

MIBR vs Leviatán - 19h

Domingo (22 de abril)

KRÜ vs 100 Thieves - 16h

FURIA vs Evil Geniuses - 19h

Segunda-feira (23 de abril)

NRG vs Cloud9 - 16h

MIBR vs Sentinels - 19h

Terça-feira (24 de abril)

Leviatán vs 100 Thieves - 16h

LOUD vs Evil Geniuses - 19h

Quarta-feira (25 de abril)

FURIA vs Cloud9 - 16h

KRÜ vs NRG - 19h

Quinta semana

Sábado (29 de abril)

NRG vs 100 Thieves - 16h

FURIA vs MIBR - 19h

Domingo (30 de abril)

Sentinels vs Cloud9 - 16h

Leviatán vs Evil Geniuses - 19h

Segunda-feira (1° de maio)

LOUD vs KRÜ - 16h

Sexta semana

Sábado (6 de maio)

Sentinels vs Evil Geniuses - 16h

MIBR vs Cloud9 - 19h

Domingo (7 de maio)

LOUD vs 100 Thieves - 16h

Leviatán vs KRÜ - 19h

Segunda-feira (8 de maio)

FURIA vs NRG - 16h

Sétima semana

Sábado (13 de maio)

FURIA vs 100 Thieves - 16h

MIBR vs Evil Geniuses - 19h

Domingo (14 de maio)

Sentinels vs KRÜ - 16h

LOUD vs NRG - 19h

Segunda-feira (15 de maio)

Leviatán vs Cloud9 - 16h

Veja também

NX ZERO Guitarrista do NX Zero sofre acidente de moto e passará por cirurgia