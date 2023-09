A- A+

Vendas do iPhone 15 começam no Brasil; vale a pena trocar o celular pelo novo modelo? Celulares ganharam diversas melhorias em comparação com as gerações anteriores

As vendas do iPhone 15 começaram oficialmente em território brasileiro nesta sexta-feira (29). Com a pré-venda anunciada há alguns dias, o modelo de iPhone 15 Pro Max já se encontra até mesmo esgotado nas prateleiras virtuais da Apple, porém muita gente ainda tem dúvidas se vale a pena trocar o celular por um da nova linha de smartphones da Maçã.

Se você está pensando se vale a pena trocar de aparelho pelos novos celulares da Apple, o blog de Tecnologia e Games conta o que muda nos modelos de iPhone 15 em comparação com gerações passadas do smartphone.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus

iPhone 15 e iPhone 15 Plus vem em versões mais coloridas do que os modelos mais robustos da Apple. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Os aparelhos da linha de base da Apple, os iPhone 15 e iPhone 15 Plus, são os que mais receberam modificações em comparação com os modelos anteriores. Os aparelhos chegam com telas de 6.1 polegadas e 6.7 polegadas para o iPhone 15 e iPhone 15 Plus, respectivamente. Ambos tiveram a adição da entrada de carregamento USB-C (assim como os outros modelos Pro da linha) e foram contemplados com recursos que só existiam em versões Pro do iPhone, como a Ilha Dinâmica (Dynamic Island).

Além disso, as linhas mais "básicas" agora são equipadas com o processador A16 Bionic (visto pela primeira vez nos iPhone 14 Pro e Pro Max). As câmeras também ganharam novidades, passando de 12 megapixels para 48 MP. Basicamente, a Apple pegou diversas características de sua versão Pro do ano passado e inseriu nos modelos mais recentes de iPhone. Os aparelhos também vêm atualizados com iOS 17 de fábrica.

Gerações passadas

Com todas essas atualizações, vale a pena trocar o seu modelo antigo de iPhone por um da nova linha? Depende. É importante avaliar questões como custo, uma vez que os novos telefones são bem mais caros que as versões anteriores - a partir de R$ 7.299 -, além das configurações dos aparelhos. Trocar um celular da linha básica da Apple, mesmo os lançados no ano passado, como iPhone 14 e iPhone 14 Plus é uma melhora, já que nenhum deles conta com as câmeras e a tecnologia que estreia no iPhone 15.

Porém, caso o consumidor possua a verão Pro ou Pro Max de celulares a partir do iPhone 13, a mudança pode não ser tão vantajosa, já que os telefones com a nomenclatura Pro possuem recursos que não estão presentes nem mesmo nas versões mais atuais do smartphone. Na dúvida, avalie quais ferramentas presentes nos aparelhos mais fariam diferença no seu dia a dia.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max vem com carcaça de titânio. Foto: Apple/Divulgação

Os modelos mais robustos da nova linha de iPhone 15 sofreram muitas mudanças em relação à geração anterior, mas em questões diferentes das que eram esperadas. Podemos destacar, além do USB-C, uma estrutura de titânio que deixará o celular mais leve e mais resistente do que as versões anteriores, e uma atualização no zoom óptico, que passa a alcançar até 5x (na versão do iPhone Pro Max).

Os celulares também serão equipados com um novo processador, A17, com três nanômetros, feito para aumentar a capacidade de processamento dos aparelhos, além de melhorar a eficiência energética dos dispositivos.

Gerações passadas

Assim como na versão tradicional, se a opção vou trocar qualquer modelo de iPhone de base por um da linha Pro ou Pro Max, o consumidor sentirá uma grande diferença. Isso porque esses celulares possuem recursos específicos, feitos, principalmente, para pessoas que trabalham com audiovisual ou internet. Por isso, acreditamos que, se você trabalha no setor, vale a pena investir no modelo novo da Apple.

No entanto, a versão dos celulares nas linhas de iPhone 13 Pro e Pro Max e 14 Pro e Pro Max também entregam recursos de câmera e eficiência energética muito superiores a outros aparelhos, mantendo-os como excelentes opções de uso, que podem esperar um pouco mais para serem substituídas. Tudo, claro, depende da necessidade do usuário.

