Versão beta do WhatsApp apresenta bug que impede o uso do aplicativo Ao que tudo indica, o bug está restrito à versão de testes do mensageiro

Usuários da versão beta do WhatsApp utilizaram as redes sociais nesta segunda-feira (27) para apontar que o aplicativo está apresentando um bug que está impedindo o recebimento de mensagens e até de utilização do aplicativo, afirmando que o aplicativo tem de ser atualizado, mesmo não precisando.

Segundo a plataforma de monitoramento de aplicações e serviços, Downdetector, o problema começou a ser relatado no fim da tarde, por volta das 16h e teve o seu pico de reclamações por volta das 17h20, alcançando mais de 600 notificações.

Diversos usuários afirmaram que não conseguem acessar nem mesmo a página inicial do aplicativo, chegando até mesmo ao ponto de restaurar versões anteriores do aplicativo para conseguir utilizá-lo.

Segundo o Downdetector, a notificação de problemas diminuiu em duas horas, saindo do seu pico de mais de 600 reclamações para pouco mais de 100 notificações no horário em torno das 19h20.

Ao que tudo indica, o erro está restrito para os usuários do WhatsApp Beta. A empresa em resposta ao portal de notícias, Canaltech, afirmou que "não vai o assunto no momento".

O que é o WhatsApp beta?

O WhatsApp Beta é uma versão de testes do mensageiro, onde são disponibilizadas ferramentas para os usuários verificarem e a empresa ter um feedback antes de serem distribuídas para a versão oficial do aplicativo.

A empresa inclusive oferece a opção de sair da versão de testes para resolver o problema, no entanto não é indicado para as pessoas que desejarem continuar a receber as ferramentas disponibilizada exclusivamente para o público do beta.

