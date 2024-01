Versão web do Instagram apresenta instabilidade nesta quinta-feira (18)

A- A+

Criada para permitir o uso da rede social por meio de computadores, a versão web do Instagram apresentou instabilidade no início da noite desta quinta-feira (18). A falha foi registrada pela plataforma Downdetector a partir das 20h, atingindo um pico de reclamações por volta das 21h40.

Nas redes sociais, a principal reclamação dos usuários da plataforma é relacionada à falha no carregamento de conteúdos. No feed, as postagens aparecem com um fundo cinza e não é possível visualizar as imagens.



Ao clicar diretamente nos perfis, a falha no carregamento do conteúdo se mantém. Além disso, um novo erro é registrado, com a apresentação da legenda no lugar das imagens. Até o momento, a Meta não se pronunciou sobre o caso.

