A- A+

Versão web do X (antigo Twitter) apresenta instabilidade nesta segunda-feira (29) Usuários tiveram dificuldade para a acessar a rede social durante todo o dia

Responsável por reunir mais de 1,3 bilhão de contas, o X (antigo Twitter) apresentou instabilidade durante esta segunda-feira (29). Utilizada para o compartilhamento de mensagens instantâneas, a versão web da rede social permaneceu indisponível durante alguns momentos do dia.

A instabilidade foi constatada pela plataforma Down Detector, que realiza a análise de plataformas onlines. As notificações de dificuldades para acessar o X foram recebidas ao longo de toda a segunda-feira, com pico às 20h19, horário em que atingiu um maior número de usuários.

Ao tentar entrar na rede social, eles constataram dificuldades no carregamento do conteúdo. A timeline, que reúne as postagens mais recentes, não estava disponível. O problema variou durante todo o dia e persistiu até a noite.

Erro impossibilitou uso da rede social | Foto: Reprodução

Já na versão mobile da rede social, o funcionamento permaneceu normal e sem relatos dos usuários sobre dificuldades de acesso.



Veja também

RISCO Blinken alerta que conquistas da Ucrânia correm riscos se EUA não renovar financiamento