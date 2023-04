A- A+

Vitality é a grande campeã do IEM Rio 2023 Equipe dinamarquesa Heroic repetiu resultado do ano passado e não passou do segundo lugar

A Vitality é a grande campeã do Intel Extreme Masters (IEM Rio 2023), campeonato internacional de Counter-Strike Global Offensive (CS:GO). O time francês desbancou a Heroic, que repetiu o resultado IEM Rio Major, no ano passado, quando ficou em segundo lugar. Em dois rounds intensos, os franceses tiveram momentos de susto com os dinamarqueses que ficaram na cola dos rivais.

Resumo da partida

O primeiro round foi emocionante, com a Vitality iniciando com a vantagem, mas quase perdendo a preferência na primeira metade da partida. A Heroic não deu sossego, conquistando ponto a ponto, ficando no calcanhar do adversário. O mapa terminou com a Vitality vencendo por 16 a 13.

No segundo round a Heroic colou na Vitality com destaque para o capitão da equipe, Cadian. O jogador entregou carisma, mas não conseguiu segurar a equipe contra os franceses, que encerraram a partida com bastante agilidade, se tornando a campeã do IEM Rio 2023.

O grupo da Dinamarca foi a responsável pela eliminação da brasileira FÚRIA nas quartas de final e agora luta para tirar o peso do IEM Rio Major, no ano passado, quando ficou em segundo lugar.

