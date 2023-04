A- A+

Vivo anuncia colaboração com a Microsoft para implementar IA generativa e decreta fim do chat engessado Empresa deve usar o Azure OpenAI Service para criar uma tecnologia de call center mais assertiva

Leia Também

• Homem treina Inteligência Artificial para clonar jeito de conversar dos amigos em bate-papo

• Microsoft anuncia óculos de realidade mista HoloLens 2 no mercado brasileiro

• Microsoft incorpora inteligência artificial da OpenAI ao motor de buscas Bing

Vivo anunciou na última quinta-feira (13), uma colaboração com a Microsoft para adotar o Azure OpenAI Service. Segundo a empresa, esta integração faz parte de uma colaboração estratégica entre a Telefônica e a gigante dos computadores para, num futuro próximo, humanizar ainda mais o call center da operadora de telefonia usando Inteligência Artificial (IA) generativa - a mesma utilizada em programas de linguagem como ChatGPT.

Com o acordo, as empresas vão trabalhar para desenvolver e implementar casos de uso de tecnologia em diversas áreas da operadora, incluindo a criação de um laboratório de IA. Não é de hoje que a Microsoft tem fechado parcerias com empresas de diferentes segmentos para avançar na implementação de soluções com IA generativa. A parceria com a OpenIA, criadora do ChatGPT, fez com que a empresa largasse na frente da corrida para ser referência no uso dessa tecnologia. Com a Vivo não será diferente - uma vez que entre as intenções da operadora está tornar o contato com os clientes mais humanizado, atém de desenvolver soluções internas.

“O trabalho com a Microsoft é uma evolução do que começamos a construir em 2018, quando lançamos a Aura, nossa plataforma de inteligência artificial. Agora damos mais um passo nessa jornada, anunciando a utilização dessa nova IA, associada a um diferencial estratégico que é o nosso Big Data, e que traz um universo de novas oportunidades na interação com os clientes e ganhos de eficiência nos processos internos”, disse em nota, Ricardo Hobbs, vice-presidente de Estratégia e Novos Negócios da Vivo.

A parceria também deve se expandir para outras áreas da Vivo, como jogos e comunicação. Caso tenha sucesso, a operadora de telefonia poderá tornar o chat engessado de atendimento que estamos acostumados a usar, em algo que se assemelhe ao contato com um ser humano, tal qual o programa da OpenIA faz com o ChatGPT.

“Com o uso dessas tecnologias, a Vivo ampliará sua capacidade de oferecer soluções digitais em seus processos internos, no desenvolvimento de produtos e serviços para seus clientes e parceiros, resultando no aumento da satisfação dos clientes”, afirma Danni Mnitentag, vice-presidente de parceiros e canais da Microsoft Brasil.

Veja também

Que Golaço O Timbu conseguiu vencer a Raposa por um motivo