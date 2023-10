Vivo promove campeonato exclusivo de Free Fire para mulheres em novembro

A- A+

Com o objetivo de incentivar a diversidade feminina na comunidade de games e eSports, a Vivo promove durante este mês de novembro o primeiro campeonato de Free Fire exclusivo para mulheres. Chamado de Vivo Girlz On, o evento acontecerá em formato 100% digital e deverá reunir jogadoras amadoras, pro-players e streamers.

“Acreditamos na importância de promover a diversidade nos games e o Vivo Girlz On dá sequência ao nosso posicionamento neste território, reforçando valores como respeito, equidade e inclusão. Essa competição dá espaço para que as jogadoras se destaquem, mas também enfatiza as valiosas contribuições das mulheres em todos os aspectos do mundo dos jogos eletrônicos”, afirmou a diretora de Marca e Comunicação da Vivo, Marina Daineze.

O projeto, que conta com o incentivo do Ministério do Esporte, já está com as inscrições abertas. O processo deve ser realizado por meio do site https://girlzon.com.br/ até o dia 12 de novembro. Já as primeiras disputas acontecerão no dia 15 e serão realizadas em duas etapas classificatórias.

Vivo Girlz On acontece neste mês de novembro | Foto: Divulgação/Vivo

Em seguida, as 40 melhores jogadoras serão divididas em cinco times, que serão formados pela escolha de cada uma das influencers líder de squad. Compõem o time Acelora, Tay, Maisa Alves, Isa, SanzinhaFF e Caarolyt.

Já no dia 25, os grupos participam do draft e entrosamento. No dia seguinte serão realizadas as etapas eliminatórias e a grande final. As partidas serão transmitidas via Twich.

A equipe vencedora será premiada com R$ 50 mil, enquanto o segundo lugar garante R$ 25 mil. Todas as finalistas também receberão aparelhos celulares Samsung Galaxy S23 Ultra.

"A concepção, direção e execução do Vivo Girlz On são realizadas por uma equipe diversificada, refletindo o compromisso do projeto com a representatividade. Desde o início, reconhecemos que o objetivo não é apenas destacar a presença das mulheres, mas também demonstrar ao mercado a poderosa contribuição da diversidade para a criatividade e execução dessa iniciativa", comentou a diretora de Operações da eBrainz, Ludmila Enkim.

