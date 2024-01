Warner abre inscrições para a Liga Latina de Mortal Kombat 1; Brasil será sede da disputa

A- A+

Realizada pela Warner Bros. Games, a Liga Latina 2024 de Mortal Kombat 1 já tem data para acontecer. A etapa, que funciona como uma classificatória para o campeonato mundial de Final Kombat, será disputada no Brasil, México e em outros dois locais da América Latina que ainda não foram divulgados.

De acordo com a Warner, o campeão regional de cada divisão terá uma vaga garantida no mundial, que acontecerá nos EUA no mês de junho. A etapa brasileira acontecerá entre este mês de janeiro e abril. No país, as rodadas classificatórias serão disputadas online nos dias 27 e 28 de janeiro, 17 e 18 de fevereiro e 23 e 24 de março.

Já a final brasileira será disputada presencialmente no dia 13 de abril, em um local que ainda não foi divulgado. Na data, os oito melhores jogadores do game que está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Windows poderão competir pela vaga no Final Kombat.



Para participar, os interessados deverão se inscrever no site oficial do torneio. A participação está liberada para jogadores com mais de 18 anos. O vencedor será premiado com US$ 1.150, o equivalente a cerca de R$ 5,6 mil.

