Waven, novo RPG da Ankama Games, ganha demo nesta segunda (19)

A Ankama Games disponibilizou, nesta segunda-feira (19), uma demo de Waven, um RPG tático ainda sem data específica, mas previsto para ser lançado no fim deste ano. A demonstração faz parte do Steam Next Fest, uma semana voltada para apresentar centenas de demos jogáveis gratuitas, além de transmissões ao vivo e chats com os desenvolvedores de diferentes títulos.

Sobre Waven

A cidade de Krosmoz foi inundada por uma grande onda, deixando apenas pequenas ilhas sobreviventes que precisam ser defendidas. Com a narrativa voltada para defender e conquistar, a mecânica do jogo é feita em cima das batalhas por turnos, a partir da construção de baralhos com respectivos personagens e habilidades para serem utilizadas.

Todo o esforço é para, assim, conseguir coletar recursos para proteger a ilha do jogador, explorar e arrebatar novos territórios.

Na demo, os jogadores podem jogar em conjunto (cooperativo) ou sozinhos (singleplayer) para tentar conquistar quatro ilhas. Os jogadores podem escolher entre 25 heróis e 5 classes, que podem ser evoluídas até o nível 20.

Além da construção dos decks (baralho de cartas montados pelo jogador), tanto o game final quanto a demo contarão com árvore de habilidades, um sistema de interação entre jogadores e um livro de registros que acompanha o progresso no game.

O jogo terá três modos de jogo, apesar de apenas dois (PVE e PVP) estarem disponíveis na versão de demonstração. Elas são as seguintes:

– PvE: modo principal, de exploração da campanha e missões secundárias do jogador. Pode ser jogado em cooperativo ou não.

– PvP: batalhas em arena contra outros jogadores.

– Isle Defense: modo de defesa da ilha. Com inimigos controlados pela IA do game, o jogador deverá montar seu deck para se defender dos ataques. Infelizmente, essa versão não está disponível na versão demo.

Waven está disponível em inglês, português brasileiro, espanhol, alemão e francês. Os jogadores ainda têm acesso antecipado ao game no início do segundo semestre para experimentar uma última versão do jogo e fornecer seus feedbacks finais antes do lançamento mundial gratuito no final de 2023.

