WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade na tarde desta quarta-feira (3) Versão web e mobile do aplicativo de mensagens está indisponível para parte dos usuários

Gerenciados pela Meta, o Facebook, WhatsApp e o Instagram apresentam instabilidade na tarde desta quarta-feira (3). No aplicativo de mensagens, o problema foi relatado pelos usuários tanto na versão mobile quanto web.

No aplicativo, algumas mensagens não estão sendo enviadas para outros usuários ou grupos. Já na versão web, o Whatsapp traz um aviso de que o serviço está indisponível.

Versão web trouxe aviso de serviço indisponível | Foto: Reprodução

De acordo com o Downdetector, plataforma que reúne reclamações sobre os serviços digitais, o aplicativo teve 278 notificações sobre instabilidade dos serviços às 15h.

Além do WhatsApp, o Instagram também voltou a apresentar problemas nesta quarta. Na segunda, a rede social apresentou problemas ao apagar automaticamente a legenda de posts no feed e reels.

Também no DownDetector, o aplicativo focado em fotos e vídeos registrou mais de 3 mil reclamações por volta das 15h25.

Além deles, o Facebook também está instável na tarde desta quarta. Assim como no WhatsApp, o problema também acontece nas versões mobile e web. Todas as redes sociais são gerenciadas pela Meta. Além do Brasil, a dificuldade de acesso também está sendo relatada em outros países.

Até o momento, a Meta não se pronunciou sobre o caso.

No X (antigo Twitter), diversos usuários reclamaram sobre a queda do serviço.

Instagram e o WhatsApp caem mas o twitter segue imortal pic.twitter.com/N4FzZ6xWg5 — luc (@supernatunral) April 3, 2024

gente o whatsapp caiu???? — caismila (@caismila) April 3, 2024

ué ué, Instagram parou? — WL (@wlguimaraess) April 3, 2024

