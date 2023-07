WhatsApp apresenta instabilidade nesta quarta-feira (19)

A- A+

O WhatsApp está fora do ar nesta quarta-feira (19). O aplicativo não está permitindo que seus usuários enviem ou recebam mensagens. A instabilidade atinge tanto o aplicativo móvel, em celulares Android e iPhone (iOS), quanto nas versões da plataforma para Web e Desktop.

Segundo o site DownDetector, os problemas começaram por volta das 16h50 e continuam. Rapidamente, os usuários subiram a hashtag com o nome do aplicativo da Meta, relatando problemas com o app.

Eu querendo saber se só não é o meu

WhatsApp caiu? #WhatsApp pic.twitter.com/ca0CPKXing — VITÃO (@Barreto_Alt) July 19, 2023

Eu vindo olhar de o whatsapp tinha caído aqui no tt pic.twitter.com/MxApNK74wp — Wess (@wessgustavo) July 19, 2023

eu entrando no twitter pra confirmar que o WhatsApp caiu pic.twitter.com/vg3ZRUJLVU — iti malias (@itimaliasof) July 19, 2023

Outras redes sociais da empresa como Instagram e Facebook não foram afetadas e, até o momento, não se sabe o que causou a instabilidade, nem quando os serviços serão retomados.

