WhatsApp começa a liberar recurso de transcrição de áudio; saiba como ativar

O WhatsApp começou a liberar para seus usuários a possibilidade de transcrever, de forma nativa, as mensagens de voz recebidas na plataforma. A novidade, que transforma o áudio em texto, oferece, ainda, uma prévia da mensagem antes mesmo do usuário dar o play para ouvir o que foi dito.

Em nota enviada ao blog de Tecnologia e Games, o WhatsApp reforçou que o recurso foi disponibilizado para alguns usuários em forma de teste, mas continua em desenvolvimento - ou seja, ainda não sabemos se esta será a sua versão final.

“Temos o compromisso de oferecer uma experiência simples e privada para a transcrição de mensagens. Por esse motivo, estamos testando a transcrição com alguns usuários em países selecionados enquanto continuamos a desenvolver esse recurso.”

Como ativar

Caso esteja disponível para você, ativar a transcrição de áudio em texto é simples:

- Ir nas Configurações (o acesso acontece na base do aplicativo para iOS ou nos três pontinhos, do lado direito do app para Android);

- Acessar o menu Conversas;

- Ativar a Transcrição de mensagens de voz.

Assim que o recurso for ativado, todos os áudios gravados na própria conversa do WhatsApp passarão a ser transcritos de forma automática.

Caso o usuário não queira mais ver as prévias das mensagens, basta desativar o recurso pelo mesmo caminho da ativação.

Áudios enviados na plataforma ou encaminhados como gravações não foram contemplados com a novidade.

