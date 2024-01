A- A+

WhatsApp: confira o passo a passo para ter duas contas no mesmo celular Função está disponível para smartphones Android e pode ser configurada dentro do próprio aplicativo

Possuir duas contas de WhatsApp no mesmo celular já é uma realidade para os usuários do aplicativo de trocas de mensagens que utilizam smartphones Android. A função se assemelha à opção disponibilizada pelo Instagram, que permite a rápida troca de contas com apenas alguns cliques.

O uso de duas contas é possível dentro do próprio WhatsApp, sem a necessidade de que o usuário realize o revezamento entre a versão business e a versão regular do aplicativo.

Para realizar a configuração, é preciso que o usuário possua dois chips, já que o aplicativo utiliza o número para a criação das contas. Em alguns smartphones nos quais não é possível inserir dois chips, os usuários podem realizar a configuração por meio de um número de e-SIM, modelo de chip virtual que é disponibilizado pelas operadoras no Brasil.

Por enquanto, não há previsão do lançamento da função para celulares com o sistema operacional iOS.

Confira o passo a passo para ter duas contas do WhatsApp no mesmo celular:

Após acessar o aplicativo, o usuário deverá clicar na opção de três pontinhos, que está disponível no canto superior direito da tela;

Em seguida, ele deverá selecionar a opção de configurações;

Na próxima página, o usuário deverá clicar na seta que aparece ao lado da sua foto e da opção de QR Code;

Neste momento, o aplicativo apresentará a opção de adicionar conta;

Configuração é realizada dentro do próprio aplicativo | Foto: Reprodução

Ao clicar, o aplicativo irá direcionar o usuário a tela inicial do WhatsApp;

Será preciso clicar em concordar e continuar para prosseguir com a configuração;

Em seguida, ele deverá inserir o número que deseja utilizar na conta secundária do aplicativo;

A etapa é semelhante ao da criação ou inserção de uma nova conta do WhatsApp;

Após concluir as configurações, ele terá os dois números configurados em contas diferentes no mesmo celular;

Para alternar entre eles, será preciso acessar a página de configurações e clicar na seta para selecionar qual conta utilizar;

Essa alternância acontece de forma automática, possibilitando o uso constante de ambas as contas.





