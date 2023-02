A- A+

WhatsApp lança cinco novas formas de usar o status do aplicativo e cria “melhores amigos” Ferramenta passa a ficar mais parecida com os “Stories” do Instagram, que também pertence à Meta

O WhatsApp liberou, nesta terça-feira (7), cinco formas de usar o status do aplicativo. Entre as novidades, está a possibilidade de selecionar quais contatos poderão ver as publicações feitas na ferramenta, uma aplicação bastante parecida com os “Melhores Amigos”, do Instagram - ambos os apps pertencentes à Meta. A plataforma também passará a deixar seus usuários reagirem com até oito emojis diferentes aos momentos compartilhados por seus contatos.

Melhores amigos

Assim como a conhecida ferramenta do Instagram, que permite selecionar contatos específicos para ter acesso às publicações feitas pelos usuários, o WhatsApp terá uma “seleção de público”. O recurso poderá ser ativado nas Configurações de privacidade por status, e o usuário deverá adicionar um a um os contatos permitidos. Dessa forma, a seleção de público mais recente será salva e usada como a padrão para futuras publicações.

Status de voz

Outra novidade é a possibilidade de gravar e compartilhar mensagens de voz de até 30 segundos no status do WhatsApp. A mensagem pode ser usada para enviar atualizações mais pessoais e chega como uma forma de incluir outras formas de comunicação à ferramenta.

Reações ao status

Quem já está acostumado a reagir aos stories publicados no Instagram se sentirá familiarizado a reagir também no WhatsApp. A plataforma adicionou a possibilidade de responder rapidamente a qualquer status, deslizando para cima e tocando em um dos oito emojis disponíveis. A reação não anula as outras formas de responder ao conteúdo publicado, que continua aberto para respostas em texto, mensagem de voz, figurinha e outros recursos.

Círculos de status no perfil para novas atualizações

Um novo círculo de status também foi adicionado ao perfil dos contatos. A atualização permite que todos os usuários do mensageiro vejam quando um contato publicar status no WhatsApp. O círculo será exibido em volta da foto do perfil do contato sempre que essa pessoa compartilhar uma atualização. Ele ficará visível nas listas de conversas e de participantes de grupos, assim como nas informações de contato.

Prévias de links no status

Este aqui é um recurso que já funcionava dentro das conversas e agora irá também para as atualizações dos status. Com a prévia dos links, toda vez que o usuário publicar um link na ferramenta, verá automaticamente uma prévia visual do conteúdo. Segundo a plataforma, as prévias visuais melhoram a aparência dos status, além de darem aos contatos uma ideia mais clara sobre o conteúdo do link antes de clicarem.

O WhatsApp afirma que essas atualizações estão sendo implementadas para os usuários do mundo inteiro, ao longo das próximas semanas. Caso o aplicativo não seja atualizado automaticamente, o usuário poderá tentar realizar a atualização de forma manual, acessando as lojas de aplicativo do seu celular, seja Google Play Store, para telefones Android, ou App Store, para iPhone.

