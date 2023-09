A- A+

WhatsApp lança o recurso “Canais” no Brasil; confira como funciona Nova função é parecida com os grupos do Telegram, onde é possível disparar mensagens em massa

A Meta lançou nesta quarta (13) a ferramenta “Canais” do WhatsApp para todos os usuários. A nova função é similar à do Telegram que permite envio de mensagem em massa para grupos de seguidores, que acompanham o assunto de interesse em um feed personalizado.

É possível seguir, por exemplo, canais de organizações, equipes esportivas, artistas e formadores de opinião diretamente no WhatsApp.

A aba do “Canais” fica separada das conversas comuns e quem você escolhe seguir não fica visível para outros seguidores. A Meta afirma que protege as informações pessoais de administradores e seguidores.

Alguns “Canais” de parceiros do WhatsApp que já estão em funcionamento no Brasil são:

WhatsApp;

Desenrola;

Ministério da Fazenda;

Conmebol Libertadores BR;

NBA Brasil;

Luciano Huck.

O acesso será liberado aos poucos para os usuários de iPhone e Android durante as próximas semanas. A empresa acrescentou que permitirá a criação de canais por qualquer pessoa “nos próximos meses”.

Mark Zuckerberg, empresário a frente da Meta, lançou seu próprio canal no aplicativo, onde vai compartilhar notícias da big tech e atualizações de produtos.

"Hoje estamos começando a implementar os Canais do WhatsApp globalmente e adicionando milhares de novos canais que as pessoas podem seguir no WhatsApp. Você pode encontrar canais na nova aba ‘Atualizações’", disse Zuckerberg em um comunicado nas redes sociais.

Canais - WhatsApp. Divulgação

A Meta implementou as seguintes atualizações no “Canais”:

Diretório aprimorado: agora você pode encontrar canais para seguir que são filtrados automaticamente com base no seu país. Também é possível ver canais novos, mais ativos e populares com base no número de seguidores.

Reações: você pode reagir usando emojis para dar feedback e ver o número total de reações. Os seguidores não verão como você reagiu.

Edição: em breve, os administradores poderão fazer alterações nas Atualizações por até 30 dias. Após esse período, elas serão automaticamente excluídas dos nossos servidores.

Encaminhamento: sempre que você encaminhar uma Atualização para uma conversa ou um grupo, ela incluirá um link para o canal correspondente. Assim, as pessoas poderão descobrir mais informações.

Saiba como seguir um “Canal” no WhatsApp:

Abra o app e clique em "Atualizações";

A nova aba fica na parte de cima em Androids e na parte de baixo no iPhone;

Encontre a área chamada "Canais";

Clique em "Encontrar canais";

Selecione a lupa e digite o nome canal que você deseja seguir;

Clique no canal desejado;

Vá em "Seguir" para começar a receber as informações;

Clique no ícone de sino para ativar as notificações do Canal.

Assista abaixo um vídeo que mostra como o novo recurso do WhatsApp funciona:

