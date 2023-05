WhatsApp lança recurso que bloqueia conversas para evitar olhares curiosos

A- A+

Nesta segunda-feira (15), o dono da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou um novo recurso do WhatsApp chamado Proteção de Conversas. A novidade permite que o usuário proteja as conversas mais íntimas no mensageiro com uma senha, para evitar olhares curiosos sobre o que é conteúdo particular.

Além disso, a plataforma também guarda essas informações em uma pasta separada.

Segundo a empresa, quando alguém que está nessa pasta protegida enviar uma mensagem, o nome do remetente e o conteúdo da mensagem também serão ocultados.

Ao proteger uma conversa, ela é removida da caixa de entrada e colocada em uma pasta privada, que só pode ser acessada com a senha do dispositivo ou por biometria.

O recurso também esconde automaticamente o conteúdo dessa conversa nas notificações.

Para revelar as conversas, basta arrastar lentamente para baixo a sua caixa de entrada e inserir a senha do seu telefone ou a biometria.

A empresa também revelou que, nos próximos meses, deve adicionar mais opções à Proteção de Conversas, incluindo a proteção de aparelhos adicionais. Por enquanto, a novidade funciona apenas no smartphone principal do usuário.

Zuckerberg também afirmou que a possibilidade de criar uma senha personalizada para as conversas também deve chegar em breve, a fim de que o usuário possa usar uma senha única, diferente da que usa para o celular pessoal.

