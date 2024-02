A- A+

WhatsApp libera pesquisa de mensagens por data; saiba como realizar a busca Recurso foi anunciado nesta quarta-feira (28) e já está disponível no aplicativo de mensagens

Realizar uma busca por mensagens específicas do WhatsApp se tornou mais fácil para os usuários a partir desta quarta-feira (28). O aplicativo de mensagens liberou uma nova função que permite a procura por mensagens trocadas em datas específicas.



A ferramenta já está disponível para aparelhos que contam com o sistema operacional iOS e no WhatsApp Web. Para dispositivos Android, a função está sendo liberada de forma gradual.

Anteriormente, a busca estava restrita apenas a palavras-chave. Para realizar a procura, os usuários precisavam digitar o termo e subir na conversa até encontrar a mensagem específica.

Função facilitará a busca nos aplicativos | Foto: Folha de Pernambuco/Reprodução



Confira o passo a passo para realizar a procura por data:

Ao abrir a conversa, o usuário deverá tocar no nome do contato ou do grupo;

Em seguida, ele precisará clicar em pesquisar mensagens;

Depois, será necessário clicar no ícone de calendário que aparece na tela;

Para iOS, a opção está disponível no canto inferior da tela;

Já em aparelhos Android, ela está localizada na parte superior da tela ao lado da aba de pesquisar;

No WhatsApp Web, ela também fica disponível na parte superior ao lado da sessão de pesquisas.



