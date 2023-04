A- A+

WhatsApp libera recurso de pagamentos no Brasil; veja como configurar Novidade permite que usuários paguem por produtos e serviços diretamente do aplicativo

Leia Também

• Versão beta do WhatsApp apresenta bug que impede o uso do aplicativo

• WhatsApp lança cinco novas formas de usar o status do aplicativo e cria “melhores amigos”

• WhatsApp para iPhone ganha ferramenta que converte imagens em figurinhas

O WhatsApp liberou, nesta terça-feira (11), a função de pagamentos para pequenas e médias empresas, diretamente pelo aplicativo. A novidade permite que pessoas que oferecem seus produtos dentro da plataforma possam concluir a negociação sem a necessidade do consumidor migrar para outro site, ou realizar o pagamento pessoalmente.

Segundo comunicado oficial da plataforma, o recurso de pagamentos começa a ser disponibilizado aos poucos e deve se expandir para os comerciantes ao longo dos próximos dias. Antes, era possível fazer transferências de dinheiro apenas entre pessoas físicas.

Como funciona

Ao querer fechar algum negócio dentro do mensageiro, será possível pagar por bens e serviços usando cartões de débito, crédito ou pré-pagos Mastercard e Visa emitidos pelos bancos parceiros da iniciativa.

De acordo com o Meta, pequenas empresas que usam o app WhatsApp Business podem vincular um parceiro de pagamento compatível, como Cielo, Mercado Pago ou Rede, e criar um pedido dentro do app para aceitar pagamentos de clientes com segurança.

Vale ressaltar que é preciso ter um cartão de crédito cadastrado no WhatsApp para realizar a transação. Segundo a empresa, os números dos cartões são criptografados e armazenados de forma segura e, para utilizá-los, as pessoas devem criar um PIN de pagamento e usá-lo para cada transação. Veja o vídeo de como ativar:

Bancos e bandeiras disponíveis

As bandeiras disponíveis estão listadas ao lado do nome do banco:

Banco do Brasil: Visa

Banco Inter: Mastercard

Banco Original: Mastercard (não disponível para enviar pagamentos para empresas)

Bradesco: Visa

BTG+: Mastercard

Caixa: cartão de débito virtual Visa (disponível para quem tem conta na Caixa)

Itaú: Mastercard e Visa (não disponível para enviar pagamentos para empresas)

Mercado Pago: Visa

Neon: Visa

Next: Visa

Nubank: Mastercard

Santander: Mastercard e Visa

Sicoob: Mastercard

Sicredi: Mastercard e Visa

Woop, a conta digital da Sicredi: Visa

Veja também

CULTURA Com mudanças na Rouanet, Minc quer 'encerrar tentativa de criminalização da atividade artística'