WhatsApp permite que usuário conecte a mesma conta em até quatro celulares; saiba como usar

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou que, a partir desta terça-feira (25), será possível conectar simultaneamente uma mesma conta do WhatsApp em até quatro aparelhos de celular diferentes. A novidade está sendo liberada aos poucos para os usuários e poderá ser feita, inclusive, entre celulares Android e iOS.



Segundo a empresa, a chegada do recurso - que estava em fase de testes - era bastante solicitada e funcionará da mesma forma em que é feita a conexão com as versões para Web, computadores e tablets do aplicativo.

Como funciona

Para acessar o mensageiro em vários dispositivos, baixe o aplicativo do WhatsApp no aparelho que deseja utilizar; Em seguida, escolha o idioma e siga as instruções; Ao chegar na tela para inserir o número de celular, clique nos três pontinhos que ficam no canto superior direito e toque em Conectar um aparelho; Com o seu celular principal, vá em Configurações e toque no símbolo do QR Code e, em seguida, em Escanear Aponte a câmera do seu celular para o novo dispositivo, concorde com o compartilhamento e aponte novamente. Pronto, basta aguardar o download das mensagens para começar a usar.

Segurança

Ainda segundo a empresa, as mensagens pessoais, arquivos de mídia e chamadas são protegidos com a criptografia de ponta a ponta e podem ser acessadas de todos os aparelhos. Cada aparelho se conecta ao WhatsApp de maneira independente, mantendo o mesmo nível de privacidade e segurança que a criptografia de ponta a ponta oferece às pessoas que usam o WhatsApp.

É possível ver quantos aparelhos estão conectados no WhatsApp na seção de Aparelhos Conectados, que fica na aba de Configurações do telefone principal. Estando nela, o usuário pode desconectar dos outros aparelhos sem precisar abrir o app no celular, mantendo o controle das conexões no dispositivo principal.

