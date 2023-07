WhatsApp permite que usuários mandem prévia de vídeo curto nas conversas

A- A+

O WhatsApp anunciou, nesta quinta-feira (27), um novo recurso que permite aos usuários enviarem mensagens de vídeo instantâneas para seus contatos durante uma conversa. Segundo a plataforma, as mensagens de vídeo podem ter duração de até 60 segundos e permanecem nas conversas, assim como as compartilhadas via áudio ou texto.

Para enviar o vídeo, basta tocar no ícone do microfone para mudar para o modo de vídeo e manter o botão pressionado para gravar a imagem que deseja. Assim como nas mensagens via áudio, o usuário pode deslizar para cima para bloquear a gravação e continuar captando as imagens com as mãos livres.

Segundo o WhatsApp, os vídeos serão reproduzidos automaticamente no modo silencioso quando forem abertos em uma conversa. Ao tocar na imagem, o som será ativado. A plataforma também reforça que as mensagens de vídeo são protegidas com a criptografia de ponta a ponta para manter a segurança dos usuários.

O novo recurso começará a ser implementado e estará disponível a todos nas próximas semanas.

Veja também

Futebol Sport x CRB: veja escalações e onde assistir