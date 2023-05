WhatsApp testa adicionar compartilhamento de tela e nome de usuário ao aplicativo

A- A+

O WhatsApp está desenvolvendo uma série de novos recursos que podem chegar ao aplicativo, em breve. Entre as novidades em fase de testes estão o nome de usuário personalizado e o compartilhamento de tela pelo aplicativo.

De acordo com o WABetaInfo, site especializado e conhecido por dar notícias sobre recursos que chegam no mensageiro da Meta, o recurso de nome de usuário foi detectado na versão beta 2.23.11.15 para Android e o compartilhamento na versão 2.23.11.19, também em celulares com sistema operacional do Google. Ainda segundo o site, o WhatsApp vai liberar um “arroba”, como é chamado popularmente seu nome de usuário nas redes sociais atuais, exclusivo, para ser anexado à conta.

O recurso pode significar que, no futuro, os usuários poderão se encontrar pelo nome de usuário, em vez de usar um número de telefone - o que pode ajudar a prevenir golpes no aplicativo. As conversas que são iniciadas usando um nome de usuário são criptografadas de ponta a ponta.

WhatsApp está testando novo recurso de compartilhamento de tela. Foto: WABetaInfo/Reprodução

Já o novo recurso de compartilhamento de tela funcionaria durante videochamadas. Após pressionar o botão de compartilhamento de tela - na base do celular, os usuários podem confirmar e começar a compartilhar o conteúdo do smartphone. Quem decidir dividir o que está tela verá que as imagens exibidas serão gravadas e compartilhadas com o destinatário.

O recurso pode ser encerrado a qualquer momento e precisa passar por uma confirmação do próprio usuário, visando garantir que não seja mostrado aos outros “sem querer”. É provável que essa atualização só fique disponível para aqueles que possuem uma versão atualizada do aplicativo.

Por fim, outros recursos lançados para alguns testadores beta incluem uma configuração de “arquivo de status” que permite que as empresas arquivem os status após 24 horas e os compartilhem novamente no futuro - mas este seria voltado apenas para empresas.

