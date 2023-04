WhatsApp testa função para acessar aplicativo em até quatro dispositivos diferentes

A- A+

Usuários da versão beta do WhatsApp podem testar um novo recurso do mensageiro que permite acessá-lo em até quatro dispositivos diferentes.

Chamada de "modo companheiro", a novidade foi liberada apenas para alguns testadores de smartphones Android.

Após vincular uma conta do WhatsApp existente a um telefone celular secundário, os usuários podem acessar o chat no segundo dispositivo, sem a necessidade de uma conexão ativa com a internet no telefone principal, como acontece no uso do WhatsApp Web, por exemplo.

Por enquanto, este segundo dispositivo só pode ser um telefone Android (ou um tablet), pois o modo companheiro ainda não está disponível no WhatsApp beta para iOS. Porém, usuários de iPhone podem vincular suas contas a um segundo telefone Android.

O histórico de conversas será sincronizado em todos os dispositivos vinculados. Segundo o site WaBetaInfo, recursos, a exemplo da capacidade de gerenciar listas de transmissão e postar uma atualização de status do dispositivo vinculado, aparecem, mas podem não estar disponíveis para todos os testadores.

Vale ressaltar que a novidade ainda não tem previsão de chegar aos usuários comuns do aplicativo.

Se você é um testador beta, saiba como ativar o Android secundário no seu dispositivo móvel:

Baixe a versão beta mais recente do WhatsApp Messenger ou do WhatsApp Business na Google Play Store, no celular que será escolhido como secundário; Na tela de registro do número, toque no menu flutuante que fica no topo da tela e clique na opção “Vincular um dispositivo”. Abra o WhatsApp no seu dispositivo principal, toque em Configurações > Dispositivos vinculados. A câmera será aberta para capturar o QR Code do celular secundário e pronto.

